Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Рух ЧЕСНО презентував рейтинг прозорості комітетів Верховної Ради
Ексклюзив

Рух ЧЕСНО презентував рейтинг прозорості комітетів Верховної Ради

12 лютого, 2024 понедiлок
12:28
Суспільство Верховна Рада

Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО, зазначила, що визначилося 7 лідерів серед парламентських комітетів, які мають найвищі показники у відкритості своєї роботи та інформуванні громадян

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Під час презентації моніторингу відкритості роботи комітетів ВРУ представники найвідкритіших комітетів  розповіли, що вони робили, аби ці комітети стали відкритими. Але за результатами можна сказати, що за останні пів року різниця дуже колосальна. У нас з'явилося понад десяток лідерів, які стали відкритими та отримали найвищі бали за методологією відкритості Руху ЧЕСНО. Частина лідерів комітетів зауважила, що для відкритості комітетів не вистачає людей у секретаріатах, можливостей, також представники опозиції сказали, що їм дуже складно підтримувати відкритість, коли їх ігнорують, наприклад, телеканал "Рада" та інші ресурси Верховної Ради", - прокоментувала парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО.

За її словами, є 7 лідерів серед парламентських комітетів, які мають найвищий бал. Наприклад, це комітет, який був минулого разу в антирейтингу, а цьогоріч отримав найвищий бал – це євроінтеграційний комітет, який очолює Іванна Климпуш-Цинцадзе. Серед інших лідерів – комітет з питань енергетики, комітет з питань державної влади, антикорупційної політики, також комітет з прав людини.

Рух ЧЕСНО - рейтинг відкритості комітетів ВРУ

"Цей моніторинг має стати першою сходинкою до адвокації відкритості комітетів, до повернення журналістів у Верховну Раду, про що вже наголосили переважно більшість з виступаючих під час презентації. Бо ми всі розуміємо, що формальна відкритість комітетів, це не про те, що насправді хочуть українці. Вони хочуть прямий доступ до влади через журналістів та трансляції засідань Верховної Ради", - резюмувала Вікторія Олійник.

  • Раніше Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху ЧЕСНО, розповідала, що українці набагато масованіше почали використовувати інструмент петицій, якщо порівнювати 2022 та 2023 роки. Однак з рекордної кількості електронних петицій за 2023 рік президент розглянув тільки 10%
Теги:
Україна
Верховна Рада
Читайте також:
Дональд Трамп
11 лютого, 2024 неділя
Туск звернувся до Дуди з приводу погрози Трампа "заохочувати" Росію до атак на неплатників внесків у НАТО
Бердянськ
12 лютого, 2024 понедiлок
В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
11 лютого, 2024 неділя
Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.64
    Купівля 37.64
    Продаж 38.2
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 лютого
13:56
Оновлено
Рештки "шахеда" у Молдові
У Молдові на місці падіння "шахеда" виявили 50 кг вибухівки
13:51
Анонс
Юлія Чернінька презентує у Києві свою нову книгу "Барні 613"
13:50
Дмитро Кулеба
Голову МЗС Кулебу під час прогулянки покусав собака
13:31
медицина
У США вперше з 2015 року виявили випадок захворювання на бубонну чуму
13:10
СБУ на Кіровоградщині затримала інформатора РФ, який стежив за ЗСУ зі свого гаража
12:59
винищувач F-35
Суд у Нідерландах заборонив експортувати запчастини для F-35 до Ізраїлю
12:51
DZIDZIO
"Це не про виграти війну": DZIDZIO відповів, як ставиться до мобілізації артистів
12:51
Бразилія - Аргентина, кваліфікація Олімпіади-2024
Збірна Бразилії з футболу не змогла вийти на Олімпіаду-2024
12:42
долари
Війни та збройні конфлікти у світі за рік спричинили збитків на $17 трлн
12:29
Король Британії Чарльз III
Чарльз III уперше після оголошення про рак зʼявився на публіці
12:16
Сергій Пашинський
Екснардеп Пашинський заявив, що СБУ та НАБУ провели обшуки в його будинку в справі про "паливо Курченка"
12:04
OPINION
Олексій Панич
Найбільша сила і найбільша слабкість Зеленського
12:02
На фото: Єлизавета Цілик
Українка Єлизавета Цілик знялась у новому серіалі Netflix
11:55
Оновлено
Володимир Єрмаков
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного українського баскетболіста
11:43
Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя
11:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
11:24
відключення електроенергії
На Харківщині обстрілом пошкоджено будівлю обленерго: ситуація в енергосистемі станом на 12 лютого
11:18
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
Новий президент Фінляндії заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним
11:04
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
"Немає підстав": прем'єр Румунії виключає ймовірність нападу РФ на його країну
10:56
На фото: Марія Сур
Українка Марія Сур пройшла у фінал Нацвібору на Євробачення-2024 у Швеції
10:54
Франція
У Франції показово підірвали найвищу вежу вугільної електростанції у Сент-Авольді
10:50
Огляд
Віктор Циганков (ліворуч) та Артем Довбик (праворуч), Реал - Жирона
Кінець казки "Жирони", приниження "Баварії" та мільярдні прибутки Супербоулу: головні новини світового спорту за тиждень
10:34
Google
Google виділить €25 млн на навчання європейців у сфері ШІ
10:33
Імран Хан
Прихильники ув'язненого експрем'єра Пакистану вийшли на протести через результати виборів
10:25
Ексклюзив
Логіка дещо дивна: Згурець про збудований ворогом 30-кілометровий "цар-потяг" на Донеччині
10:07
OPINION
Віталій Портников
Трамп проти України: наслідки. Колонка Віталія Портникова
10:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
09:58
Партизани пробралися на аеродром у Єйську
Партизани пробралися на аеродром у Єйську, який РФ використовує для ударів по Україні
09:49
Мі-8 ВКС РФ
З РФ незаконно вивезли за кордон 59 гелікоптерів і літаків, деякі з них згодом доправляли допомогу Києву, – "Известия"
09:45
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс оголосили назву нового фільму франшизи "Дедпул" та показали тизер
09:42
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку противник збільшив кількість штурмів, - 26-та артбригада ЗСУ
09:41
золотисточеревий папуга
Науковці відродили популяцію рідкісних золотисточеревих папуг
09:38
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України
09:20
Виставка Івана Марчука
Художник Іван Марчук представив у Відні свою найбільшу виставку "Голос моєї душі"
09:15
Наслідки обстрілу Селідового 12 лютого
Війська РФ вночі обстріляли ракетами Селидове: поранено бабусю та двох неповнолітніх онуків
09:15
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами й ракетами в ніч на 12 лютого: в Павлограді перебої з електрикою, на Харківщині пошкоджені будинки й поліклініка
09:03
блискавка
В Індонезії футболіста під час матчу вбила блискавка
09:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Орбан заявив, що Сербія має вступити до ЄС раніше за Україну, Зеленський замінює все більше генералів у ЗСУ, а Путін хоче поміняти журналіста Гершковича на російського кілера. Акценти світових ЗМІ 12 лютого
08:58
Ексклюзив
Дрон-камікадзе полетів на мене попри те, що машина була евакуаційна, - волонтер Маховський
08:50
МВФ
До Києва прибули представники МВФ: що обговорюватимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV