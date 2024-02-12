Рух ЧЕСНО презентував рейтинг прозорості комітетів Верховної Ради

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Під час презентації моніторингу відкритості роботи комітетів ВРУ представники найвідкритіших комітетів розповіли, що вони робили, аби ці комітети стали відкритими. Але за результатами можна сказати, що за останні пів року різниця дуже колосальна. У нас з'явилося понад десяток лідерів, які стали відкритими та отримали найвищі бали за методологією відкритості Руху ЧЕСНО. Частина лідерів комітетів зауважила, що для відкритості комітетів не вистачає людей у секретаріатах, можливостей, також представники опозиції сказали, що їм дуже складно підтримувати відкритість, коли їх ігнорують, наприклад, телеканал "Рада" та інші ресурси Верховної Ради", - прокоментувала парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО.

За її словами, є 7 лідерів серед парламентських комітетів, які мають найвищий бал. Наприклад, це комітет, який був минулого разу в антирейтингу, а цьогоріч отримав найвищий бал – це євроінтеграційний комітет, який очолює Іванна Климпуш-Цинцадзе. Серед інших лідерів – комітет з питань енергетики, комітет з питань державної влади, антикорупційної політики, також комітет з прав людини.

"Цей моніторинг має стати першою сходинкою до адвокації відкритості комітетів, до повернення журналістів у Верховну Раду, про що вже наголосили переважно більшість з виступаючих під час презентації. Бо ми всі розуміємо, що формальна відкритість комітетів, це не про те, що насправді хочуть українці. Вони хочуть прямий доступ до влади через журналістів та трансляції засідань Верховної Ради", - резюмувала Вікторія Олійник.