З рекордної кількості електронних петицій за 2023 рік президент розглянув тільки 10%, - рух ЧЕСНО

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"За 2023 рік маємо рекордну кількість петицій, які набрали необхідні 25 тис. підписів. Якщо 2023 року ми мали таких петицій 150, то у 2023 році було близько 1200 петицій. Тобто це колосальна різниця. Можемо говорити, що люди почали набагато масованіше використовувати інструмент петицій. Звісно говоримо про те, що увага до того, аби довести ту чи іншу петицію до фіналу, до вирішення, є набагато міцнішою, ніж була раніше. А якщо говорити про відповідь, то тут ситуація цікавіша, тому що станом на 4 січня 2024 року президент відповів лише на 10% петицій, які набрали необхідну кількість голосів", - прокоментувала парламентська аналітикиня руху ЧЕСНО.

За її словами, є відповідь тільки на 150 петицій з близько 1200, що свідчить про певні проблеми з розглядом петицій. На сьогодні ще значна кількість людей чекає на відповідь.