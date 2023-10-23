Петиція до Зеленського щодо демобілізації військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тис. голосів

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

"Вже понад рік наші військові знаходяться на фронті й не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тому існує нагальна необхідність врегулювати терміни. Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", – пише авторка прохання Марина Смішко.

Жінка наголосила, що українським захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил.

"Вони, як і фізично, так і морально – виснажені, і з кожним днем їм стає важче. Діти не бачать батьків, батьки – дітей", – додала вона.

Тому пані Марина пропонує президенту надати військовослужбовцям, які відслужили 18 місяців, відпочинок хоча б на пів року або рік.

Фото: Скрін

Оскільки петиція набрала понад 25 тисяч голосів, тепер президент України має розглянути її та надати публічну відповідь.

Водночас родини військових закликають 27 жовтня о 10:00 вийти на мирну акцію у своїх містах. Зокрема у Києві активісти зберуться на Майдані Незалежності.

"Майже 2 роки без відпочинку, з постійним стресом, з постійною небезпекою... Вони сильні, але вони не роботи! Вони сміливо взяли зброю на початку війни, щоб захистити нас! Давайте тепер захистимо їх, підтримаємо право на демобілізацію наших Захисників!" - закликала користувачка Вікторія Косогова.

Відео з такими самими повідомленнями ширяться і в іншій соцмережі.

Крім того, 29 березня народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.