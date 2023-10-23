Петиція до Зеленського щодо демобілізації військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тис. голосів
Прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент
Про це йдеться на сайті електронних петицій.
"Вже понад рік наші військові знаходяться на фронті й не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тому існує нагальна необхідність врегулювати терміни. Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", – пише авторка прохання Марина Смішко.
Жінка наголосила, що українським захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил.
"Вони, як і фізично, так і морально – виснажені, і з кожним днем їм стає важче. Діти не бачать батьків, батьки – дітей", – додала вона.
Тому пані Марина пропонує президенту надати військовослужбовцям, які відслужили 18 місяців, відпочинок хоча б на пів року або рік.
Фото: Скрін
Оскільки петиція набрала понад 25 тисяч голосів, тепер президент України має розглянути її та надати публічну відповідь.
Водночас родини військових закликають 27 жовтня о 10:00 вийти на мирну акцію у своїх містах. Зокрема у Києві активісти зберуться на Майдані Незалежності.
"Майже 2 роки без відпочинку, з постійним стресом, з постійною небезпекою... Вони сильні, але вони не роботи! Вони сміливо взяли зброю на початку війни, щоб захистити нас! Давайте тепер захистимо їх, підтримаємо право на демобілізацію наших Захисників!" - закликала користувачка Вікторія Косогова.
Відео з такими самими повідомленнями ширяться і в іншій соцмережі.
Крім того, 29 березня народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.
- 24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли.
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