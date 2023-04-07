Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Оскільки петиція набрала 25 тисяч голосів, тепер президент України має розглянути її та надати публічну відповідь.

Петиція покликана врегулювати питання демобілізації військових, які перебувають на фронті уже понад рік. Її автор нагадує, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, яка призиває до війська всіх військовозобов'язаних чоловіків, резервістів і призовників, які здатні нести службу за станом здоров’я. Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні наразі продовжили до 20 травня 2023 року. Тим часом мобілізовані військові не розуміють, скільки їм ще доведеться бути на фронті.

"Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", – йдеться в петиції.

Ініціатори петиції просять президента України звернутися до Верховної Ради, аби нардепи невідкладно розглянули законопроєкт №9142 і встановили терміни для демобілізації.

Згаданий законопроєкт пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Також він пропонує надати відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований і відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.