Про це йдеться на сайті електронних петицій.

У проханні до очільника країни просять сприяти поверненню військовослужбовцям України премії у розмірі 30 тисяч гривень.

Нині таку доплату отримують лише ті, які виконують безпосередньо бойові завдання.

"Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Але запропоновані зміни до бюджету не стосуються повернення додаткової винагороди в ЗСУ", - наголосив автор петиції, народний депутат Олексій Гончаренко.

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Водночас мінімальна заробітна плата у ЗСУ була підвищена до 20 100 гривень, але це не може компенсувати втрати доплат, які були раніше.

"Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових. У країні під час війни пріоритетним є фінансування ЗСУ. Саме вони зараз борються за незалежність та свободу, саме завдяки їм наша країна може зараз існувати. Ці люди ризикують найціннішим - власним життям - заради життя наших дітей. Необхідно відновити соціальну справедливість", - наголосив Гончаренко.

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Менше ніж за два тижні петиція набрала необхідну кількість голосів українців.

Станом на ранок 7 квітня прохання підтримало 25 100 голосів. Статус петиції змінився та тепер очікує на розгляд президента.

У телеграмі нардеп нагадав, що Рада проголосувала за збільшення видатків держбюджету на 537,2 млрд гривень. Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби військових: грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БПЛА.

"Виявилось, що у цих планах Кабміну немає повернення виплати по 30 тисяч гривень військовим, які були скасовані. Військовослужбовці в Україні мають мати гідну оплату! Це наш обовʼязок", - додав Гончаренко.

Нині триває збір підписів петиції щодо демобілізації в Україні через 18 місяців з моменту мобілізації.