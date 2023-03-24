У Раду внесли законопроєкт про дозвіл військовим демобілізовуватися: кого стосується
24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йдеться, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації
Про це написав у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.
"Пропоную внести зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" і встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу", – написав нардеп.
Повідомляється, що після демобілізації військовий матиме відстрочку від призову на п'ять років
"До мене зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", – пояснює Гончаренко.
Народний обранець закликав ВРУ якнайшвидше розглянути законопроєкт №9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації.
Раніше Олексій Гончаренко написав до Зеленського звернення, в якому просить звільнити в запас військовослужбовців строкової служби, демобілізацію яких відкладають.
- Міністр оборони Олексій Резніков 6 березня заявив, що в Україні, можливо замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе