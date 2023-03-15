Нардеп звернувся до Зеленського з проханням звільнити строковиків у запас

Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі

У зверненні народний депутат закликав Зеленського "в максимально короткий проміжок часу звільнити всіх військовослужбовців строкової служби в запас, особливо це стосується тих строковиків, у яких закінчився строк служби".

Також Гончаренко пропонує дати доручення Кабміну та відповідним відомствам розглянути питання щодо:

повернення військовослужбовцям строкової служби цивільної зарплати у зв'язку зі скасуванням щомісячної виплати строковикам;

прирівняння їхнього грошового забезпечення до забезпечення мобілізованих військовослужбовців; передбачення чергових та інших відпусток;

повернення додаткової виплати – грошової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень".

Описуючи проблему, нардеп зазначив, що на сьогодні в армії залишаються ті, хто проходить строкову службу, зокрема військові призову весни 2020-го та осені 2020-го. Їхня демобілізація відкладається, імовірно, до кінця воєнного стану. Тим часом майже 66% строковиків вислужили встановлені законом України терміни служби.

Водночас строковики значно обмежені у своїх правах порівняно з іншими військовослужбовцями. Зокрема, вони не мають змоги піти у відпустку – лише за сімейними обставинами. Окрім того, військовослужбовці контрактники або мобілізовані можуть отримати додаткове грошове забезпечення – "на оздоровлення" та "на розв'язання соціально-побутових питань". Натомість строковики такого забезпечення не мають. Усі військові мають зарплатню понад 20 000 грн, водночас грошове забезпечення строковиків становить близько 500 грн на місяць.

До того ж, додає нардеп, військовослужбовцям строкової служби не дають змоги їздити у відрядження, "хоча вони мало чим відрізняються від мобілізованих, а інколи навіть слугують прикладом для мобілізованих".

Якість медицини для строковиків обмежена медичним пунктом, натомість усі інші можуть брати лікарняний чи піти на обстеження.

"Тобто, станом на сьогодні склалася ситуація коли строковиків не звільняють у запас і не дають відпустку більш ніж 5 днів, забирають цивільну зарплату і перестають платити грошову винагороду через те, що вони перебувають у тилу. До мене за останні дні звернулися десятки громадян, які просять допомогти. Саме тому звертаюся до президента України", – додав Гончаренко.