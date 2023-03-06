Про це Резніков розповів у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони.

"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", - сказав Резніков.

Він припустив, що строкова служба в Україні стане не потрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою.

"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - розповів Резніков.

Міністр також висловив переконання, що в Україні необхідно легалізувати вогнепальну зброю.

"Ходити в тир – ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю. Потрібно завершити реформу, і офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення, звісно, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах. Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він десять разів подумає", - переконаний Резніков.

Міністр оборони уточнив, що це його думки, які були обговорені та погоджені з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Це записано в нашому плані й це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, ми з ним про це говорили", - запевнив Резніков.