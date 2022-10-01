Про це повідомляє Офіс президента.

Документ виключає статті з указу від 2021 року, які передбачають проведення призову на строкову службу з жовтня до грудня.

Крім цього, Зеленський відклав демобілізацію тих, хто має вищу освіту та закінчив термін військової служби.

Указ доповнює статтю про демобілізацію військових, які мають ступінь магістра та відслужили встановлені терміни строкової служби, словами "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

12 квітня Зеленський підписав указ про скасування весняного призову в Україні.

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