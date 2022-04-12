Зеленський підписав указ про скасування весняного призову в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов до Збройних Сил України у 2022 році. Паралельно з цим звільнення в запас строковиків відкладається до моменту "оголошення в установленому порядку демобілізації".



Так, раніше встановлені терміни проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року скасовані. Однак паралельно з цим всі військовослужбовці строкової служби не можуть бути звільнені в запас, оскільки терміни демобілізації на цю мить не встановлені.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони України оголосило, що 1 квітня в Україні стартує весняний призов 2022 року.

Відтак, 7 квітня Генштаб ЗСУ заявив, що весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитиметься.