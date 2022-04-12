Зеленський підписав указ про скасування весняного призову в Україні
Звільнення у запас строковиків відкладено
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов до Збройних Сил України у 2022 році. Паралельно з цим звільнення в запас строковиків відкладається до моменту "оголошення в установленому порядку демобілізації".
Так, раніше встановлені терміни проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року скасовані. Однак паралельно з цим всі військовослужбовці строкової служби не можуть бути звільнені в запас, оскільки терміни демобілізації на цю мить не встановлені.
- Нагадаємо, раніше міністерство оборони України оголосило, що 1 квітня в Україні стартує весняний призов 2022 року.
- Відтак, 7 квітня Генштаб ЗСУ заявив, що весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитиметься.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе