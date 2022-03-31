1 квітня в Україні стартує весняний призов 2022 року

Терміни призову визначені указом президента.



Зокрема там вказано: "Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

1) у квітні — червні 2022 року;

2) у жовтні — грудні 2022 року".



Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (стаття 15) передбачено, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.



Міністерство оборони України наголошує, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасів та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації.



Закон також передбачає категорії громадян, які звільняються від строкової служби.



В умовах повномасштабного вторгнення Росії, особливості призову за строкову службу визначаються також законодавчими актами про воєнний стан.



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