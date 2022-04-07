Весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитиметься, – Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

"Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", – додають у Генштабі.

У містах, які повністю або частково захоплені російською армією, розпочинається примусова мобілізація у збройні сили агресора.

Також у тимчасово окупованому Криму армія РФ нарощує темпи мобілізації місцевих мешканців і не дає людям залишити півострів.