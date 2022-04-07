Жителів окупованого Криму примусово призивають до армії РФ і не випускають із півострова, - Денісова
У тимчасово окупованому Криму армія РФ нарощує темпи мобілізації місцевих мешканців і не дає людям залишити півострів
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.
"Окупаційна влада РФ нарощує темпи залучення кримчан до проходження військової служби у збройних силах агресора", - заявила вона.
Замість видачі повісток військові патруля примусово привозять призовників до пунктів збору. Чоловікам призовного віку заборонили виїжджати з Криму. Усі автомобілі окупанти ретельно перевіряють.
"Призов до російської армії громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосила омбудсман.
Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.
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