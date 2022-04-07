У захопленій частині Маріуполя окупанти примусово мобілізовують чоловіків, – Денісова

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, на околицях Маріуполя, що тимчасово контролюються російськими бойовиками, примусово мобілізують чоловіків. Місцеві розповіли, що мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої ДНР.

Також відомо, що чотири дні тому у Василівці Запорізької області окупанти стали затримувати чоловіків на блокпосту. Розпочався перепис чоловічого населення, але повістки їм поки що не вручаються.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка суворо забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", – заявила Денісова.

У тимчасово окупованому Криму армія РФ нарощує темпи мобілізації місцевих мешканців і не дає людям залишити півострів.