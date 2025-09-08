СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
Служба безпеки України оголосила в розшук російського репера-пропагандиста Тіматі – Тимура Юнусова
Про це йдеться на сайті МВС у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
Тіматі звинувачують за статтею Кримінального кодексу України 332-1 стосовно порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них.
Юнусов є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках. Також співак брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".
- У червні Служба безпеки України зібрала доказову базу і заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову, більш відомому за сценічним псевдонімом "Тіматі".
