СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Про це йдеться на сайті МВС у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Тіматі звинувачують за статтею Кримінального кодексу України 332-1 стосовно порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них.

Юнусов є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках. Також співак брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".