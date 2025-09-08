СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 12 учасників злочинного угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів п’яти регіонів України. Серед них і колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення боргів, яких не існувало. У разі відмови платити рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.

Задокументовано, як зловмисники "вибивали" $800 тис. у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.

Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника погрожували його близьким і залякували, що знищать усе родинне майно.

За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалося загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціюють себе як "смотрящі" за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Під час спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні при спробі втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини "данини" від потерпілого.

Встановлено, що крім чотирьох організаторів банди, до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбувала покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

У процесі 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 авто преміум-класу;

вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, "розписки" від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Наразі затриманим оголошено про підозру за вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.