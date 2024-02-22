Щороку показник народжуваності в Україні падає на 7%: до найбільшої кризи призвела повномасштабна війна
З 2013 року в Україні показник народжуваності щорічно падає на 7%: повномасштабне вторгнення Росії спричинило найбільшу кризу
Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя та Національній службі здоровʼя України.
"Показники народжуваності в Україні падають ще з 2013 року приблизно на 7% на рік. А велика війна призвела до найбільшої кризи народжуваності. У 2023 році щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. Для порівняння у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, кількість немовлят коливалась у межах 21 000–23 000 на місяць", - зазначають в МОЗ.
У Нацслужбі здоров'я вказують, що в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) у 2023 році зареєстрували 176 981 пологів та внесли дані про 178 128 дітей. У 2022 році пологів в Україні було 190 393, кількість народжених дітей, дані про яких внесені в ЕСОЗ - 192 691. Водночас до війни показники були кращими: 256 814 пологів та 259 895 народжених дітей.
Втім, як розповідають у НСЗУ, вони не можуть отримати інформації щодо того, скільки українок народили за кордоном після 24 лютого 2024 року, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України.
- За 2023 рік в Україні зареєстрували народження понад 187 тисяч немовлят. Найбільше дітей з'явилося на світ у столиці та Львівській області.
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