У 2023 році в Україні народилося понад 187 тис. немовлят: найбільше - у Києві та Львівській області
За 2023 рік в Україні зареєстрували народження понад 187 тисяч немовлят: найбільше дітей з'явилося на світ у столиці та Львівській області
Про це інформує Міністерство юстиції України.
Вказано, що торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей. Найбільше новонароджених було у:
- місті Києві - 19 979
- Львівській області - 16 638
- Дніпропетровській області -14 433
- Одеській області - 13 736
- Київській області 10 820
- Рівненській області - 9542
- Закарпатті - 9450
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Крім того, у 2023 році було укладено 186 051 шлюб.
"Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області. Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108", - розповіли у Мін'юсті.
Крім того, за даними відомства, 9230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові впродовж 2023 року.
- Раніше Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану. Подати заявку та офіційно оформити шлюб тепер можна за день, також з'явилась можливість провести церемонію дистанційно.
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