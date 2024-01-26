У 2023 році в Україні народилося понад 187 тис. немовлят: найбільше - у Києві та Львівській області

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Вказано, що торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей. Найбільше новонароджених було у:

місті Києві - 19 979

Львівській області - 16 638

Дніпропетровській області -14 433

Одеській області - 13 736

Київській області 10 820

Рівненській області - 9542

Закарпатті - 9450

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Крім того, у 2023 році було укладено 186 051 шлюб.

"Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області. Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108", - розповіли у Мін'юсті.

Крім того, за даними відомства, 9230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові впродовж 2023 року.