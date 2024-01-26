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У 2023 році в Україні народилося понад 187 тис. немовлят: найбільше - у Києві та Львівській області

26 січня, 2024 п'ятниця
12:34
Суспільство немовля

За 2023 рік в Україні зареєстрували народження понад 187 тисяч немовлят: найбільше дітей з'явилося на світ у столиці та Львівській області

Про це інформує Міністерство юстиції України. 

Вказано, що торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей. Найбільше новонароджених було у: 

  • місті Києві - 19 979
  • Львівській області - 16 638
  • Дніпропетровській області -14 433 
  • Одеській області - 13 736 
  • Київській області 10 820 
  • Рівненській області - 9542
  • Закарпатті - 9450 

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Крім того, у 2023 році було укладено 186 051 шлюб.

"Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області. Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108", - розповіли у Мін'юсті. 

Крім того, за даними відомства, 9230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові впродовж 2023 року. 

  • Раніше Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану. Подати заявку та офіційно оформити шлюб тепер можна за день, також з'явилась можливість провести церемонію дистанційно. 
Теги:
Україна
львівщина
Київщина
Закарпаття
Одещина
Дніпропетровщина
Рівненщина
новини Києва
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