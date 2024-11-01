Шмигаль розповів про три напрямки використання "тисячі від президента"

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"В першу чергу це підтримка наших збройних сил, наших волонтерів. Можна донатити ці гроші на підтримку нашої оборони. Другий напрямок – це підтримка наших енергетиків, оплата за енергоносії, електричний газ. І третій напрямок – це підтримка українського малого середнього бізнесу", - розповів Шмигаль.

Він наголосив, що ще одним важливим напрямком цієї програми є "підтримка вразливих, малозабезпечених сімей, і допомога українцям протягом важкої зими, яка чекає нас попереду".

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"Тому ця програма, перш за все, про Україну, про нашу державу, про українські родини. Ніяких інших цілей в цій програмі немає. І ця програма, я хочу наголосити, є частиною великого зимового пакета підтримки українців", - додав прем'єр-міністр.