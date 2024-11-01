Шмигаль розповів про три напрямки використання "тисячі від президента"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що основними напрямками використання "тисячі від Зеленського" є підтримка ЗСУ, енергетики та економіки
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"В першу чергу це підтримка наших збройних сил, наших волонтерів. Можна донатити ці гроші на підтримку нашої оборони. Другий напрямок – це підтримка наших енергетиків, оплата за енергоносії, електричний газ. І третій напрямок – це підтримка українського малого середнього бізнесу", - розповів Шмигаль.
Він наголосив, що ще одним важливим напрямком цієї програми є "підтримка вразливих, малозабезпечених сімей, і допомога українцям протягом важкої зими, яка чекає нас попереду".
Читайте також: Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла про переваги й ризики виплати "тисячі від Зеленського"
"Тому ця програма, перш за все, про Україну, про нашу державу, про українські родини. Ніяких інших цілей в цій програмі немає. І ця програма, я хочу наголосити, є частиною великого зимового пакета підтримки українців", - додав прем'єр-міністр.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня повідомив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня програму єПідтримка, згідно з якою кожен українець отримає 1 тис. грн, які можна буде витратити на вітчизняні товари й послуги.
- Актуальне
- Важливе