Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар
PR

Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар

Анна Хотіна
29 серпня, 2025 п'ятниця
10:07
Суспільство штори на кухню

Навіть найсучасніша, дизайнерська та унікальна кухня без штор виглядатиме «холодно» і не завжди доповнено. Це важливий аксесуар та функціональний інструмент як для прикраси, так і для захисту від зайвих очей. Приміщення перетворюється на затишне місце, де можна спокійно випити філіжанку кави, повечеряти або просто сховатися від інших людей

Зміст

Додатково контролюється ступінь освітлення, якщо вікна на кухні виходять на сонячну сторону. Але не так складно зробити вибір, адже штори на кухню представлені у величезній кількості та складності вибору є завжди. Необхідно врахувати поради та рекомендації, колірні уподобання та тренди останніх років.

Поради щодо прикраси кухні шторами

Коли кухня невеликих розмірів, а підвіконня використовується досить активно, слід купувати короткі штори або занавіски. Активне використання підвіконня передбачає встановлення на нього кольорів, кухонного начиння, різних аксесуарів, особистих речей, сувенірів та багато іншого.

Якщо хочеться зробити штори довгими, слід вибирати асиметричні варіанти виконання, тобто. зріз тканини має бути по діагоналі. Драпірування не є варіантом для кухні, хіба що воно розмірами як ціла зала і є відповідне місце. Якщо кухня у класичному стилі, тоді таке виконання штор буде недоречним.

Трендові особливості

Сьогодні популярні штори на кухню відрізняються кількома аспектами:

  1. Еко-стиль. Модно прикрашати кузню шторами, на яких зображатимуться рослини, квіти, природне каміння та дерева. Візерунки повинні бути плавними, а тканини натуральними. Але синтетика із зображенням кольорів також відрізняється актуальністю;
  2. Ниткові фіранки. Багатошаровість такого аксесуару дозволить створювати чудові візуальні ефекти. Шари штор будуть виконані в одній кольоровій гамі, але вони можуть відрізнятися;
  3. Контрастні відтінки. Вибрані відтінки повинні перекликатися з відтінками, які оформлені всі елементи та аксесуари кухні, що дозволить створити відповідну гармонію;
  4. Класика. Жниварка плісе білого кольору завжди буде вважатися ідеальним рішенням. Білий колір для кухні завжди універсальний, адже він дарує гарний настрій та впевненість.

Обов'язково враховується форма, адже штори можуть бути короткими, римськими чи виконаними у вигляді ролет.

Де купити штори на кухню?

Великий вибір штор на будь-який смак пропонує інтернет магазин ВР-Текстиль. Продукція високої якості, недорога та доступна в широкому асортименті. Швидка доставка будь-яким способом дозволить вже зараз замовити те, що потрібно. Детальний опис виробів на сайт та фотографії високої якості допоможуть знайти свій ідеальний варіант.

