Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві

Про це інформує пресслужба СБС.

Зазначається, що у новоствореному центрі усі охочі можуть отримати консультації з актуальних вакансій, вибору військової спеціальності та підрозділу, а також проходження підготовки військовослужбовця СБС.

Рекрутинговий центр розташований за адресою вул. Генерала Алмазова, 11 (ЦНАП "ГОТОВО!"). Він працюватиме з 13:00 до 18:00 у понеділок, середу й п'ятницю, а також з 09:00 до 13:00 у вівторок, четвер і суботу.

Крім того, у підрозділі доступна онлайн-співбесіда. Заповнити анкету можна на сайті.

"Рекрутинговий центр створено за підтримки спільноти "Сталева ластівка", яка об’єднує цивільних і військових для спільної мети — забезпечення технологічної переваги України", - додали у пресслужбі.