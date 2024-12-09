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Головна Суспільство Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві

Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві

Світлана Кравченко
9 грудня, 2024 понедiлок
21:00
Суспільство Сили безпілотних систем

У понеділок, 9 грудня, у столиці розпочав роботу рекрутинговий центр Сил безпілотних систем ЗСУ

Зміст

Про це інформує пресслужба СБС.

Зазначається, що у новоствореному центрі усі охочі можуть отримати консультації з актуальних вакансій, вибору військової спеціальності та підрозділу, а також проходження підготовки військовослужбовця СБС.

Рекрутинговий центр розташований за адресою вул. Генерала Алмазова, 11 (ЦНАП "ГОТОВО!"). Він працюватиме з 13:00 до 18:00 у понеділок, середу й п'ятницю, а також з 09:00 до 13:00 у вівторок, четвер і суботу.

Крім того, у підрозділі доступна онлайн-співбесіда. Заповнити анкету можна на сайті.

"Рекрутинговий центр створено за підтримки спільноти "Сталева ластівка", яка об’єднує цивільних і військових для спільної мети — забезпечення технологічної переваги України", - додали у пресслужбі.

  • Нагадаємо, 16 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних Сил України.
Теги:
Новини
Україна
військові
Війна з Росією
безпілотник
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