Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що дощі та грози стали наслідком холодного атмосферного фронту. Водночас інша повітряна маса у п'ятницю, 19 липня, просуватиметься на всю територію України.

"Щоправда, на жаль, фронт не повсюди пройде з опадами, бо така висока температура повітря часом висушує вологу аж далеко нагорі. Проте це означає, що температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, а й почне слабшати на півдні, сході та в центрі", - зазначила Діденко.

Погода в регіонах 19 липня

19 липня максимальні показники температури повітря становитимуть:

на заході +25...+29 °С

на півночі +27...+29 °С

у центрі +28...+32 °С

на сході +31...+34, на Луганщині до +36 градусів

на півдні +32...+36 °С

В Карпатах та ввечері в Приазов'ї також можливі дощі з грозами.

Погода у столиці

У Києві 19 липня прогнозують суху погоду. Температура повітря триматиметься на рівні близько +28 °С.