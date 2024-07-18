Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
В Україну почав заходити холодний атмосферний фронт: у всіх регіонах у п'ятницю, 19 липня, знизиться температура повітря
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона розповіла, що дощі та грози стали наслідком холодного атмосферного фронту. Водночас інша повітряна маса у п'ятницю, 19 липня, просуватиметься на всю територію України.
"Щоправда, на жаль, фронт не повсюди пройде з опадами, бо така висока температура повітря часом висушує вологу аж далеко нагорі. Проте це означає, що температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, а й почне слабшати на півдні, сході та в центрі", - зазначила Діденко.
Погода в регіонах 19 липня
19 липня максимальні показники температури повітря становитимуть:
- на заході +25...+29 °С
- на півночі +27...+29 °С
- у центрі +28...+32 °С
- на сході +31...+34, на Луганщині до +36 градусів
- на півдні +32...+36 °С
В Карпатах та ввечері в Приазов'ї також можливі дощі з грозами.
Погода у столиці
У Києві 19 липня прогнозують суху погоду. Температура повітря триматиметься на рівні близько +28 °С.
- 17 липня у столиці України зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня 2024 року - температура повітря сягнула 35,6 °С.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе