У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С. Це перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С.

"З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів", - кажуть науковці.