У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
У середу, 17 липня, у столиці України зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня 2024 року - температура повітря сягнула 35,6 °С
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С. Це перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С.
"З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів", - кажуть науковці.
- З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
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