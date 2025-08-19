Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, 20 серпня у більшості областей України очікується +23...+28 °C, на півдні та південному сході +25...+30 °C. У Києві буде схожа погода, температура повітря +24 °C.

Коли чекати дощів

Очікується, що 21 серпня дощі зʼявляться у західній частині України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією, окрім південної частини, ймовірні грози.

24 серпня в Україні повсюди буде сонячно, вдень +19...+24°C, на півдні та сході +24...+29°C, на заході +16...+20 °C.