Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України 12 березня будуть дощі та мокрий сніг
У вівторок, 12 березня, циклон з південного заходу Європи разом з атмосферними фронтами принесуть в Україну дощі та мокрий сніг
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Опади, принесені циклоном, очікуються у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.
Вночі очікується -1…-8 °C, на заході та півдні 0…+5 °C.
Вдень 12 березня в Україні буде +4…+8 °C, на півдні до +10 °C, на Закарпатті до +12 °C.
Також синоптикиня попереджає про поривчастий і некомфортний вітер.
У більшості областей, окрім східної частини, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода у Києві
У столиці вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади. Вночі очікується -1…-3 °C, вдень близько +5 °C.
"Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи - субота, 16 березня, буде сонячно та тепло, +10…+16 °C. Атмосфера все для нас готує чудово - поки ми працюємо, побуде хмарно, вітряно й холодно, а під вихідні прийде тепле сонечко", - зазначила Наталка Діденко.
Фото: Наталка Діденко
- 7 березня стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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