Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України 12 березня будуть дощі та мокрий сніг

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Опади, принесені циклоном, очікуються у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.

Вночі очікується -1…-8 °C, на заході та півдні 0…+5 °C.

Вдень 12 березня в Україні буде +4…+8 °C, на півдні до +10 °C, на Закарпатті до +12 °C.

Також синоптикиня попереджає про поривчастий і некомфортний вітер.

У більшості областей, окрім східної частини, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У столиці вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади. Вночі очікується -1…-3 °C, вдень близько +5 °C.

"Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи - субота, 16 березня, буде сонячно та тепло, +10…+16 °C. Атмосфера все для нас готує чудово - поки ми працюємо, побуде хмарно, вітряно й холодно, а під вихідні прийде тепле сонечко", - зазначила Наталка Діденко.

Фото: Наталка Діденко