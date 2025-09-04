Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 5 вересня
По усій території України у п'ятницю, 5 вересня, прогнозують суху та сонячну погоду, опадів не очікується
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що унаслідок північно-східного антициклону погода в Україні буде сухою та сонячною.
Найспекотніше буде у західній частині України: температура повітря підніметься до +28...+32 °C. На півдні буде +27...+30 °C, на сході +24...+27 °C, у центральній частині +25...+28 °C, у північних областях близько +24...+27 °C, на Сумщині подекуди +21...+23 °C.
Разом з тим на заході вночі та вранці прогнозують туман.
У Києві 5 вересня буде сухо сонячно, температура повітря близько +26 °C.
- 31 серпня розпочав роботу новий YouTube-канал Еспресо та Наталки Діденко - "Погода з Наталкою Діденко".
