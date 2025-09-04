Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 5 вересня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що унаслідок північно-східного антициклону погода в Україні буде сухою та сонячною.

Найспекотніше буде у західній частині України: температура повітря підніметься до +28...+32 °C. На півдні буде +27...+30 °C, на сході +24...+27 °C, у центральній частині +25...+28 °C, у північних областях близько +24...+27 °C, на Сумщині подекуди +21...+23 °C.

Разом з тим на заході вночі та вранці прогнозують туман.

У Києві 5 вересня буде сухо сонячно, температура повітря близько +26 °C.