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"Система має бути спрямована передусім на оперативне забезпечення армії": Княжицький про необхідність реформ у сфері військових закупівель і мобілізації

Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
14:04
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат та член наглядової ради Консорціуму оборонної інформації Микола Княжицький наголосив на необхідності зосередження на ефективній мобілізації та професіоналізації системи військових закупівель

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Про це Княжицький заявив під час круглого столу "Новий етап війни з Росією: у пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості".

За його словами, поточна система військових закупівель, орієнтована переважно на боротьбу з корупцією, стає причиною бюрократичних затримок і безвідповідальності. 

Княжицький каже, що чиновники уникають ухвалення рішень через страх політичних чи юридичних наслідків.

"Система закупівель повинна бути спрямована насамперед на оперативне забезпечення армії якісним спорядженням та зброєю. Проте, коли головною метою стає виключно боротьба з корупцією, ми стикаємося з затримками, які можуть коштувати Україні дорого", - каже нардеп.

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Депутат переконаний, що недостатня інформаційна кампанія щодо мобілізації та акцент на адміністративних заходах призводять до втрати довіри суспільства: "Ми повинні розуміти потреби людей, які готові долучитися до армії, та забезпечувати їх усім необхідним. Натомість адміністративний тиск часто стає бар’єром для ефективної мобілізації".

Довідка. Круглий стіл організував Консорціум оборонної інформації – об’єднання провідних аналітиків з українських та міжнародних дослідницьких центрів. Серед учасників: Національний інститут стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інші.

Консорціум, який офіційно представили на Форумі Via Carpatia у Києві, займається підготовкою аналітичних матеріалів для державних органів, допомагаючи ухвалювати стратегічно важливі рішення для оборони країни.

 

 

 

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Микола Княжицький
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Економіка
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