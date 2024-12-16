Саме для цього на початку 2024 року ми спільними зусиллями створили Консорціум оборонної інформації – об’єднання найкращих українських і міжнародних експертів, яке працює на посилення обороноздатності нашої країни.

Чому виникла потреба у створенні Консорціуму?

З початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що рішення, які ухвалюються у сфері безпеки та оборони, мають базуватися на чіткій аналітиці. У провідних країнах світу працюють потужні аналітичні центри, які впливають на державну політику. Україна має багатий потенціал у цій сфері: наші експерти вже давно довели, що здатні конкурувати з іноземними аналітичними структурами, такими як Інститут вивчення війни чи RAND Corporation. Однак до війни українські аналітичні центри працювали переважно окремо, конкуруючи між собою за державне фінансування чи гранти. В умовах війни настав час об’єднати зусилля, щоб спільно відповідати на виклики, які стоять перед державою. Читайте також: Україна почала побудову нового світового порядку

Чим займається Консорціум?

Консорціум оборонної інформації об’єднав експертів з таких провідних організацій, як: Національний інститут стратегічних досліджень, Defence Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння / CACDS, New Geopolitics Research Network та інші.

Головна мета Консорціуму – надавати державі якісну аналітику для ухвалення рішень, всесторонньо інформувати суспільство і протидіяти дезінформації. Це стосується як стратегічних питань, таких як виробництво озброєнь, аналіз міжнародної безпекової ситуації, так і оперативних завдань: наприклад, рекомендацій щодо мобілізації чи інформаційної політики.

Щотижня експерти готують аналітичний бюлетень, у якому оцінюються основні події у сфері національної безпеки. Цей документ отримують Міністерство оборони та інші державні органи, які займаються забезпеченням обороноздатності. Важливо, що Консорціум є незалежною платформою, яка не залежить від політичної кон’юнктури, тому його рекомендації є об’єктивними й неупередженими.

Роль у боротьбі з дезінформацією

Окрім аналітики, Консорціум відіграє ключову роль у протидії дезінформації. Росія активно використовує фейки, щоб розхитати українське суспільство, посіяти недовіру до державних інституцій і Збройних сил. Аналітики Консорціуму не лише викривають такі фейки, але й дають інструменти, як їм протистояти.

"Успіхи українських військових на полі бою можливі лише за умови єдності суспільства. Інформаційна стійкість є одним із ключових елементів обороноздатності", – наголошують експерти. Читайте також: Поки що немає бачення післявоєнного світу

Консорціум – платформа для майбутнього

Консорціум оборонної інформації – це не лише відповідь на сьогоднішні виклики, але й інвестиція в майбутнє. У світі існують моделі, які довели свою ефективність. Наприклад, аналітичні центри, які працюють на базі університетів у США чи Ізраїлі. Саме такі структури впливають на формування державної політики, незалежно від того, хто перебуває при владі.

Ми вже зробили важливий крок – об’єднали найкращих експертів країни. Але тепер важливо розвивати цей потенціал. Наступним завданням Консорціуму є створення системи регулярного донесення аналітичних матеріалів до суспільства. Громадяни мають розуміти, які виклики стоять перед Україною, і бачити шляхи їх вирішення.

Зрештою, Консорціум оборонної інформації – це інструмент, який допомагає Україні боротися за свою незалежність не лише на полі бою, а й у сфері стратегічного планування та інформаційної політики. Його робота вже приносить результати, і я переконаний, що цей досвід стане основою для побудови сучасної системи аналітичної підтримки держави.