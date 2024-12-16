Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Консорціум оборонної інформації: чому державі потрібна експертна допомога у зміцненні оборони України?
OPINION

Консорціум оборонної інформації: чому державі потрібна експертна допомога у зміцненні оборони України?

Микола Княжицький
16 грудня, 2024 понедiлок
18:27
Погляд

В умовах війни Україна стикається з викликами, які потребують швидких і зважених рішень. Однак їхнє ухвалення можливе лише за наявності глибокого аналізу та фахових рекомендацій

Зміст

Саме для цього на початку 2024 року ми спільними зусиллями створили Консорціум оборонної інформації – об’єднання найкращих українських і міжнародних експертів, яке працює на посилення обороноздатності нашої країни.

Чому виникла потреба у створенні Консорціуму?

З початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що рішення, які ухвалюються у сфері безпеки та оборони, мають базуватися на чіткій аналітиці. У провідних країнах світу працюють потужні аналітичні центри, які впливають на державну політику. Україна має багатий потенціал у цій сфері: наші експерти вже давно довели, що здатні конкурувати з іноземними аналітичними структурами, такими як Інститут вивчення війни чи RAND Corporation.

Однак до війни українські аналітичні центри працювали переважно окремо, конкуруючи між собою за державне фінансування чи гранти. В умовах війни настав час об’єднати зусилля, щоб спільно відповідати на виклики, які стоять перед державою.

Читайте також: Україна почала побудову нового світового порядку

Чим займається Консорціум?

Консорціум оборонної інформації об’єднав експертів з таких провідних організацій, як: Національний інститут стратегічних досліджень, Defence Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння / CACDS, New Geopolitics Research Network та інші.

Головна мета Консорціуму – надавати державі якісну аналітику для ухвалення рішень, всесторонньо інформувати суспільство і протидіяти дезінформації. Це стосується як стратегічних питань, таких як виробництво озброєнь, аналіз міжнародної безпекової ситуації, так і оперативних завдань: наприклад, рекомендацій щодо мобілізації чи інформаційної політики.

Щотижня експерти готують аналітичний бюлетень, у якому оцінюються основні події у сфері національної безпеки. Цей документ отримують Міністерство оборони та інші державні органи, які займаються забезпеченням обороноздатності. Важливо, що Консорціум є незалежною платформою, яка не залежить від політичної кон’юнктури, тому його рекомендації є об’єктивними й неупередженими.

Роль у боротьбі з дезінформацією

Окрім аналітики, Консорціум відіграє ключову роль у протидії дезінформації. Росія активно використовує фейки, щоб розхитати українське суспільство, посіяти недовіру до державних інституцій і Збройних сил. Аналітики Консорціуму не лише викривають такі фейки, але й дають інструменти, як їм протистояти.

"Успіхи українських військових на полі бою можливі лише за умови єдності суспільства. Інформаційна стійкість є одним із ключових елементів обороноздатності", – наголошують експерти.

Читайте також: Поки що немає бачення післявоєнного світу

Консорціум – платформа для майбутнього

Консорціум оборонної інформації – це не лише відповідь на сьогоднішні виклики, але й інвестиція в майбутнє. У світі існують моделі, які довели свою ефективність. Наприклад, аналітичні центри, які працюють на базі університетів у США чи Ізраїлі. Саме такі структури впливають на формування державної політики, незалежно від того, хто перебуває при владі.

Ми вже зробили важливий крок – об’єднали найкращих експертів країни. Але тепер важливо розвивати цей потенціал. Наступним завданням Консорціуму є створення системи регулярного донесення аналітичних матеріалів до суспільства. Громадяни мають розуміти, які виклики стоять перед Україною, і бачити шляхи їх вирішення.

Зрештою, Консорціум оборонної інформації – це інструмент, який допомагає Україні боротися за свою незалежність не лише на полі бою, а й у сфері стратегічного планування та інформаційної політики. Його робота вже приносить результати, і я переконаний, що цей досвід стане основою для побудови сучасної системи аналітичної підтримки держави.

Дякую всім колегам-експертам, які працюють у Консорціумі. Разом ми створюємо не лише сильну аналітичну базу, але й зміцнюємо нашу віру у перемогу України.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
Микола Княжицький
журналісти
Наука
ЗСУ
Війна з Росією
фейк
русскій мір
пропаганда
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
вирва
Автор Ксенія Золотова
15 грудня, 2024 неділя
Вирва глибиною 6 метрів: у Харкові російський "Іскандер-М" поцілив по території спорткомплексу
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
19:24
Білий дім
Foreign Affairs: Ціна американського відступу. Чому Вашингтон має відкинути ізоляціонізм і прийняти лідерство
19:20
Михаїл Кавелашвілі
У РФ заявили про готовність до нормалізації відносин з Грузією після обрання Кавелашвілі президентом
19:14
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Щонайменше 50 нардепів отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів, - аналітикиня Руху ЧЕСНО
19:12
Юрій Бойко
У ВР подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини через його проросійську заяву
19:05
Ексклюзив
Юрій Бойко
Нардеп Гончаренко припустив, що спричинило публічну активність Бойка
19:01
Зарплата, стипендія, соцвиплати: у Дії з'явиться єдина картка для усіх держвиплат
18:58
Директор Всеукраїнського об’єднання ФРУ Defence Ігор Фоменко
"Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України
18:51
Кая Каллас
Євросоюз підготує 75 тис. українських військових до кінця зими, - глава дипломатії ЄС Каллас
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:38
постер США
США запровадили санкції проти осіб і організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР
18:37
Росіяни атакували Нікополь і район артилерією та дронами-камікадзе: є постраждала
18:23
Дональд Трамп
Після інавгурації Трампа нічого кардинально не зміниться, але може бути пауза у військових діях, - співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак
18:21
Петер Сіярто
"Буде втрачена остання надія на мир": Сіярто заявив, що завадив включенню патріарха Кирила до санкційного списку ЄС
18:10
Огляд
Міхаель Шумахер у грудні 2012 року
Шумахер став жертвою шантажу, а тренера збірної Китаю посадили на 20 років. Головні новини світового спорту за тиждень
18:08
Ексклюзив
ракета-дрон "Пекло"
Низька вартість і висока ефективність: Defense Express про крилату ракету "Пекло"
18:05
світло
Укренерго: 17 грудня вимкнення світла не прогнозується
18:05
OPINION
Троща російських танкерів у Керченській протоці: що чекає на Балтику
18:00
Інфографіка
БпАК "Лелека-100"
Лелеки, що несуть не нове життя, а смерть росіянам: все про український БПЛА "Лелека-100", який називають "очима української артилерії"
17:47
Олаф Шольц
Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца
17:43
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський
17:15
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні
17:14
Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена
17:08
Пресреліз
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" зазнав хакерської атаки
16:58
військове кладовище
Очільниця Мінветеранів Калмикова розповіла, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16:58
Судді, керівники в’язниць і бізнесмени: Рада ЄС ввела санкції проти 26 осіб та двох підприємств у Білорусі
16:53
Володимир Гаврилов
У Росії немає шансів, якщо ми використаємо всі переваги, які в нас є, - генерал-майор Володимир Гаврилов
16:51
Дмитро Лубінець
РФ утримує понад 16 тис. цивільних громадян України в полоні, - Лубінець
16:49
Netflix показав перший тизер мультика "Астерікс і Обелікс: Велика бійка"
16:47
Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: підозрюваному обрали запобіжний захід
16:39
сховище газу
У Молдові ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці
16:38
Огляд
211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ
Вимагання, знущання та кумівство: УП розкрила таємниці 211-ї понтонно-мостової бригади
16:32
ЗСУ
Financial Times утричі завищило кількість українських дезертирів, - Opendatabot
16:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт Ради зовнішньої політики Краєв пояснив, чому Трамп зацікавлений тиснути на Росію
16:23
Покровськ
Українські військові відкинули окупантів у районі Піщаного неподалік Покровська, - ОСУВ "Хортиця"
16:18
тюрма
Працівник ТЕС, який коригував ракетні удари окупантів по Дніпру, отримав 15 років тюрми
16:10
Запуск супутників Starlink
ЄС підписав контракт про виробництво групи супутників, які замінять Starlink
16:01
мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв
Про смерть мера Дніпрорудного Матвєєва в полоні РФ українська сторона дізналася під час ідентифікації тіл, - Лубінець
16:00
OPINION
Як соратники Медведчука готуються до виборів в Національній асоціації адвокатів України
15:52
Руслан Стефанчук
"Путін єдиний, хто винен у насильстві": Стефанчук відповів на проросійські заяви Бойка
15:50
У Дії запустили голосування за склад журі Нацвідбору на Євробачення-2025
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV