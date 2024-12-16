Консорціум оборонної інформації: чому державі потрібна експертна допомога у зміцненні оборони України?
В умовах війни Україна стикається з викликами, які потребують швидких і зважених рішень. Однак їхнє ухвалення можливе лише за наявності глибокого аналізу та фахових рекомендацій
Саме для цього на початку 2024 року ми спільними зусиллями створили Консорціум оборонної інформації – об’єднання найкращих українських і міжнародних експертів, яке працює на посилення обороноздатності нашої країни.
Чому виникла потреба у створенні Консорціуму?
З початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що рішення, які ухвалюються у сфері безпеки та оборони, мають базуватися на чіткій аналітиці. У провідних країнах світу працюють потужні аналітичні центри, які впливають на державну політику. Україна має багатий потенціал у цій сфері: наші експерти вже давно довели, що здатні конкурувати з іноземними аналітичними структурами, такими як Інститут вивчення війни чи RAND Corporation.
Однак до війни українські аналітичні центри працювали переважно окремо, конкуруючи між собою за державне фінансування чи гранти. В умовах війни настав час об’єднати зусилля, щоб спільно відповідати на виклики, які стоять перед державою.
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Чим займається Консорціум?
Консорціум оборонної інформації об’єднав експертів з таких провідних організацій, як: Національний інститут стратегічних досліджень, Defence Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння / CACDS, New Geopolitics Research Network та інші.
Головна мета Консорціуму – надавати державі якісну аналітику для ухвалення рішень, всесторонньо інформувати суспільство і протидіяти дезінформації. Це стосується як стратегічних питань, таких як виробництво озброєнь, аналіз міжнародної безпекової ситуації, так і оперативних завдань: наприклад, рекомендацій щодо мобілізації чи інформаційної політики.
Щотижня експерти готують аналітичний бюлетень, у якому оцінюються основні події у сфері національної безпеки. Цей документ отримують Міністерство оборони та інші державні органи, які займаються забезпеченням обороноздатності. Важливо, що Консорціум є незалежною платформою, яка не залежить від політичної кон’юнктури, тому його рекомендації є об’єктивними й неупередженими.
Роль у боротьбі з дезінформацією
Окрім аналітики, Консорціум відіграє ключову роль у протидії дезінформації. Росія активно використовує фейки, щоб розхитати українське суспільство, посіяти недовіру до державних інституцій і Збройних сил. Аналітики Консорціуму не лише викривають такі фейки, але й дають інструменти, як їм протистояти.
"Успіхи українських військових на полі бою можливі лише за умови єдності суспільства. Інформаційна стійкість є одним із ключових елементів обороноздатності", – наголошують експерти.
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Консорціум – платформа для майбутнього
Консорціум оборонної інформації – це не лише відповідь на сьогоднішні виклики, але й інвестиція в майбутнє. У світі існують моделі, які довели свою ефективність. Наприклад, аналітичні центри, які працюють на базі університетів у США чи Ізраїлі. Саме такі структури впливають на формування державної політики, незалежно від того, хто перебуває при владі.
Ми вже зробили важливий крок – об’єднали найкращих експертів країни. Але тепер важливо розвивати цей потенціал. Наступним завданням Консорціуму є створення системи регулярного донесення аналітичних матеріалів до суспільства. Громадяни мають розуміти, які виклики стоять перед Україною, і бачити шляхи їх вирішення.
Зрештою, Консорціум оборонної інформації – це інструмент, який допомагає Україні боротися за свою незалежність не лише на полі бою, а й у сфері стратегічного планування та інформаційної політики. Його робота вже приносить результати, і я переконаний, що цей досвід стане основою для побудови сучасної системи аналітичної підтримки держави.
Дякую всім колегам-експертам, які працюють у Консорціумі. Разом ми створюємо не лише сильну аналітичну базу, але й зміцнюємо нашу віру у перемогу України.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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