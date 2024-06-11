Ситуація в енергетиці 11 червня: на Київщині екстрені відключення, в низці регіонах - зміни в графіках
У вівторок, 11 червня, на Київщині, Черкащині та Полтавщині внесли зміни до графіків погодинних відключень електроенергії
Про відключення на Київщині інформує пресслужба ДТЕК.
Так, згідно з повідомленням, через негоду зранку 11 червня фіксуються аварійні відключення в мережах 10 кВ. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
"На 9-ту ранку відключені 15 повітряних ліній 10 кВ та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області", - зазначили у ДТЕК.
Повернути світло у всі домівки клієнтів енергетики обіцяють до кінця дня, після того, як будуть завершені аварійно-відновлювальні роботи.
Також зміни у графіках відключень відбудуться у на Черкащині, передає начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", години без світла:
- 14:00 – 15:00 2 черга
- 15:00 – 16:00 2 черга
- 16:00 – 17:00 3 черга
- 17:00 – 18:00 3 черга
- 18:00 – 19:00 4 черга
- 19:00 – 20:00 4 черга
- 20:00 – 21:00 5 черга
- 21:00 – 22:00 5 черга
- 22:00 – 23:00 6 черга
Водночас на Полтавщині подовжили тривалість застосування погодинних відключень, повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Графік діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00", - проінформував він.
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