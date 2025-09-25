Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
Анонс

Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес

Ярослава Наумова
25 вересня, 2025 четвер
15:44
Суспільство Український Жіночий Конгрес

Український Жіночий Конгрес-2025 відбудеться у Києві 23 жовтня. Цього року Конгрес пройде під гаслом "Сміливість бути собою"

Зміст

Еспресо - головний інформаційний партнер подї.

"Сміливість бути собою" – це не лише про індивідуальну силу. Це про лідерство у різних сферах життя – інновації, фронт, громади, відбудова, освіта, медицина. Про сміливість бути першими, різними, видимими. Сміливість брати відповідальність.

"Ми будемо говорити про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є основним рушієм змін", – зазначили в Українському Жіночому Конгресі.

Жінки беруть на себе нові ролі – від утримання родин до врядування в громадах, а також нові функції, які часто пов’язані зі зміною професії, місця проживання, відкриттям бізнесу, традиційного гендерного розподілу обов’язків в родині.

Такі зміни потребують сміливості. Їх втілюють жінки-лідерки, історії яких мають стати видимими, щоб слугувати рольовими моделями для трансформації українського суспільства.

На Українському Жіночому Конгресі-2025 ми хочемо дати голос тим, хто вже бере лідерські функції у громадах, у бізнесі, у Силах Оборони, освіті, медицині, медіа, громадському секторі. Продемонструвати, що саме люди, їхні ідеї та рішучість творять майбутнє держави — у політиці, громаді, бізнесі, інноваціях.

Участь в УЖК-2025 можна буде взяти в офлайн і онлайн форматах. Реєстраційна форма для участі з’явиться на сайті womenua.today незабаром. Стежте за нашими публікаціями також у соціальних мережах Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok.

новини Києва
