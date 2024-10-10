Смілянський: Укрпошта передала в доставку понад 20 тис. повісток військовозобов'язаним
Станом на середу, 9 жовтня, Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним: листи надсилають на адреси, які вказані в системах "Резерв+" або "Оберіг"
Про це в інтервʼю Українському радіо повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, повістки військовозобов'язаним нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.
Смілянський зазначив, що якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг".
"До речі, навіть є адреса – Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", – розповів він.
- Раніше Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку щодо відправлення повісток.
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