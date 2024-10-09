"Повістка ТЦК": уряд зобов'язав пошту маркувати рекомендовані листи

Про це йдеться у постанові уряду від 8 жовтня.

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", - йдеться в тексті документа.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку одержувач не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", ставить підпис і печатку і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист відправнику.