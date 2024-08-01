Соціальна місія Фокстрот і Happy Paw: "Ф-підтримку 2.0." відчули 700 тваринок із Донеччини

Компанія "Фокстрот" разом із благодійним фондом Happy Paw продовжують допомагати тваринам, які постраждали внаслідок війни. Всього за три місяці силами небайдужих українців вдалося зібрати понад 250 тис. грн. Завдяки цьому допомогли понад 700 самотнім тваринам із трьох притулків, які не мають змоги евакуюватися.

Загалом для Мирноградського притулку, притулку "Дай шанс" у Слов’янську та притулку "Пес мокрий ніс" у Добропіллі було закуплено та передано:

2065 кг корму;

611 доз медикаментів (131 вакцина, 480 доз обробок від бліх, кліщів, глистів);

15 лежанок для собак, миски для їжі та води.

"Ми вдячні всім, хто долучився до цієї важливої справи. Кількість тварин у прифронтових притулках постійно зростає. І щоб вони мали змогу надалі приймати покинутих і самотніх чотирилапих, Фокстрот разом із надійними друзями з Happy Paw та нашими найвідданішими покупцями, яким відгукується ця історія, підтримуватиме такі притулки. Разом ми робимо великий внесок у життя тих, хто чекає цього найбільше", – зазначив маркетинг-директор Фокстрот Олег Нікольський.

Далі на меті – допомога тваринам Харківщини. У цьому регіоні три притулки опікуються більш ніж 1600 котами й собаками, і ця цифра, на жаль, щодня зростає.

"Всебічна допомога тваринам у притулках на прифронтових територіях зараз є пріоритетною для фонду. Адже саме прихистки, що розташовані поблизу лінії зіткнення, першими приймають хвостатих "біженців", які страждають від війни. Наші спільні зусилля з "Фокстрот" і підтримка благодійників дає цим тваринам шанс на гідне життя, поки ми потурбуємось про їжу та ліки для них", – коментує Людмила Єнжеєвська, кураторка фонду Happy Paw.

Варто зазначити, що ця програма є продовженням акції "Ф-підтримка вимушено переміщених тваринок". Однак цього разу зусилля спрямовані на підтримку покинутих тварин у зоні бойових дій, які через війну потребують допомоги. Більшість таких тварин були врятовані нашими захисниками та передані у прифронтові притулки.