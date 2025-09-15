Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
Огляд

Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький

Юрій Мартинович
15 вересня, 2025 понедiлок
17:44
Суспільство

Сьогодні, 15 вересня минає 372 роки з дня смерті Тимоша Хмельницького – старшого сина легендарного гетьмана Богдана Хмельницького

Зміст

Завершивши свій земний шлях за день до свого 21-річчя, Тиміш був однією з тих постатей української історії, чия смерть змінила все. Адже саме він був обраним наступником батька і міг успадкувати не просто гетьманську булаву, а й стати основою для створення незалежного королівства на українських землях. Його трагічна загибель перевернула хід подій національно-визвольної війни тих років, залишивши історії лише припущення, а що якби… 

Від сина гетьмана до надії козацької нації

В'їзд Богдана Хмельницького до Києва на початку 1649 року став переломним у розумінні ним своєї монаршої влади, фото: Вікіпедія

 

Тиміш (або Тимофій) Богданович Хмельницький народився 1632 року в Суботові – родинному маєтку Богдана Хмельницького на Черкащині. 

Про його дитинство відомо небагато: юний Тиміш ріс у часи, коли його батько ще служив у козацькому війську Речі Посполитої. Це був час частих козацьких повстань, які були невдоволені поточною ситуацією через все більші польські посягання на їх права. Фактично, причиною, чому Богдан Хмельницький згодом розпочав своє повстання, яке тоді здавалося рядовим, була виключно особиста ситуація – конфлікт із чигиринським підстаростою, польським шляхтичем Чаплинським, який відібрав у нього маєток і завдав удару честі. Саме ця ворожба та подія стали іскрою для великої національної війни, що спричинила кінець золотої ери польсько-литовської держави.

З початком повстання у 1648 році, тоді 16-річний Тиміш став близьким соратником батька. Поступово Богдан довіряв синові важливі ролі: Тиміш брав участь у ключових битвах, зокрема під Батогом 1652 року, де козацько-татарські сили розгромили польську армію.

Батько бачив у Тимоші ідеального наступника – хороброго воїна, дипломата і політика, здатного зберегти новопосталу козацьку державу. На відміну від молодшого брата Юрія, який не вирізнявся особливими талантами та не любив ні війн, ні політики, Тиміш уособлював військову міць і амбіції. 

Гетьман планував династичні шлюби для сина, аби зміцнити позиції Гетьманщини на міжнародній арені, а також посилити владу самих Хмельницьких. У 1652 році Богдан видав Тимоша за Розанду Лупу – дочку молдавського господаря Василя Лупу. Цей союз мав не лише поріднити Хмельницьких з впливовими й королівськими родинами Східної Європи (самі Хмельницькі були дрібною шляхтою, тому потрібне було право крові), але й забезпечити союз з Молдовою проти Польщі, фактично інкорпорувати молдавські землі в гетьманську державу. 

Як каже багато істориків, шлюб став також частиною ширшої стратегії: Хмельницький мріяв про створення королівської династії, де Тиміш міг би правити як князь у Молдавії, а згодом і на українських землях, перетворивши Гетьманщину на спадкову монархію. 

Характер: воїн і політик

Тиміш вирізнявся запальним, але відчайдушно хоробрим характером – рисами, які робили його ідеальним для військових походів, хоч і ускладнювали дипломатію. Не дивно, що його любили козаки, бо він був своїм серед них за характером.

Як воїн, він був безстрашним: у битвах під Батогом і під час молдавських кампаній Тиміш командував корпусами, демонструючи тактичну кмітливість і лідерські якості. Сучасники відзначали його впертість і гарячий норов – риси, протилежні спокійнішому Юрію, який згодом став гетьманом, але не зміг утримати владу через брак військової харизми. 

Політично Тиміш втілював амбіції батька, тому Богдан бачив у ньому засновника королівської родини Гетьманщини, де влада переходила б спадково, а не через вибори козацької ради. Звісно, що був опір частини козацької старшини, зокрема Івана Виговського, який виступав за вільний вибір гетьмана. За свідченням польського письменника XVII ст. І. Коховського, Богдан Хмельницький, дізнавшись про це, наказав прикувати Виговського до землі ланцюгами і тримати так майже весь день, поки його гнів на писаря не вщух.

Тож очікування були величезними – Тиміш міг би об'єднати українські землі з Молдовою і створити спільну державу проти Польщі та Османів, щоб закласти основу для незалежної гетьманської монархії. Варіантів багато було. Сучасники були впевнені, що у Богдана Хмельницького тисяча облич, і жодне з них – справжнє. "Тільки Бог святий знає, що Хмельницький думає-гадає...", як писав Михайло Грушевський. Адже розпочавши своє повстання, він вів дипломатичну переписку чи не з усіма впливовими сусідами, кожному кажучи те, що той хотів чути, аби отримати допомогу й бажане – у підсумку визнання своєї влади у формі спадкового гетьманства завдяки їх заступництву. 

Трагічна смерть Тиміша у молдавських походах 

диптих – весільні портрети доньки молдавського господаря Розанди Лупул та Тиміша Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, фото: Збруч

Молдавські походи 1650–1653 років стали апогеєм амбіцій Хмельницьких, але й фатальним поворотом. Мета була подвійною: нейтралізувати вплив Польщі на Молдову та реалізувати династичні плани. 

Варто пам’ятати, що Молдова тоді була васалом Османів, і Стамбул уважно стежив за будь-якими змінами в регіоні. Хмельницький не мав мети прямо воювати з Османською імперією, але союз із Лупулом міг послабити залежність Молдови від турків, які цього не хотіли.

Перший похід 1650 року закінчився невдачею через зраду татар, але 1653-го Тиміш очолив новий наступ, щоб допомогти тестю, який втратив владу через палацовий переворот. Після битви під Сучавою (нині в Румунії) козаки опинилися в оточенні. Під час прориву до фортеці 5 вересня Тиміша смертельно поранило ядро з гармати – уламки скрині, в яку влучили, спричинили гангрену. 

Він помер 15 вересня 1653 року в Сучаві, не дочекавшись допомоги від батька. Козаки здалися на почесних умовах, вивезши тіло гетьманича в Україну. 

Ця смерть стала особистою трагедією для Богдана Хмельницького. Дізнавшись про загибель сина наприкінці жовтня, гетьман впав у глибоку депресію – оплакував Тимоша в Чигирині та Суботові майже два місяці. 

Політично поразка підірвала плани: молдавські династичні мрії розбилися, союз з Османами похитнувся через військові дії, а Гетьманщина опинилася в ізоляції. Богдан, ослаблений горем, поспішив укласти Переяславську угоду з Москвою 1654 року – крок, який, на думку істориків, був зумовлений саме цією втратою. Без Тимоша гетьман втратив ширшу картину бачення політичних планів через відсутність спадкоємця (на Юрія він мало розраховував, розуміючи його м’який характер), тому мусив шукати компромісів. 

Наслідки: перетасована колода історії

Смерть Тимоша "перетасувала колоду" української історії. Без нього Богдан не зміг реалізувати план створення спадкової монархії – Гетьманщина залишилася республікою з виборними гетьманами, що у підсумку призвело до суперечок і Руїни після смерті Богдана Хмельницького.

Юрій Хмельницький, хоч і став гетьманом після правління Івана Виговського, не мав харизми брата і зрештою зрадив батькові ідеали, піддавшись впливу іноземних володарів. 

Хоч, як кажуть, історія не терпить умовного способу, та якби Тиміш Хмельницький вижив, розвиток української державності міг бути ціпком іншим. Тоді, можливо, Гетьманщина перетворилася б на централізоване князівство, ставши особливою "солянкою" поєднання козацьких звичаїв з королівською владою. Нові можливості б дозволили Україні уникнути московського протекторату, Руїни та поділів, можливо, стати повноцінною незалежною силою в Європі. Ця альтернативна історія сповнена "якби", але підкреслює, наскільки крихкою була доля нації в ті бурхливі роки і як один влучний постріл зміни все.

Читайте також: Історія некоронованого короля України: 77 років тому у катівні НКВС загинув Василь Вишиваний

Теги:
Статті
Новини
історія України
козаки
Читайте також:
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Автор Богдан Бачинський
13 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48.09
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
19:00
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 15 людей поранено
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:12
На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:14
Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
14:06
У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
13:31
Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
13:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух
13:22
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 
13:07
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
13:03
Армія+
Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
12:54
Огляд
Народний депутат України Артем Дмитрук
Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ
12:47
Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку
12:43
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
12:43
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
12:38
В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку
12:21
Дональд Трамп
Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV