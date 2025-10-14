Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
Порушення правил військового обліку або несвоєчасне проходження військово-лікарської комісії призводить до штрафу. Сплата штрафу не звільняє від виконання вимог закону
Про це в ефірі Еспресо сказав правник Юрій Танасійчук.
"Щодо сплати штрафів, тут усе дуже просто. Виходячи з Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо не оновлені дані або не пройдено ВЛК, і ТЦК та СП у належній формі склало протокол та винесло постанову, - це підлягає сплаті штрафу", - пояснив Танасійчук.
За словами правника, після сплати штрафу, якщо повторно буде вчинено порушення правил військового обліку чи проходження ВЛК, сума штрафу зростає, і новий штраф може бути накладений знову - що також підлягатиме оплаті
"Тобто сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконати вимоги закону щодо своєчасного надання інформації та проходження військово-лікарської комісії", - резюмував Танасійчук.
Кабмін за ініціативою Міноборони спростив процедуру постановки й зняття з військового обліку, чоловіків віком 25-60 років обліковуватимуть автоматично.
