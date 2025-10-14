Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук

Про це в ефірі Еспресо сказав правник Юрій Танасійчук.

"Щодо сплати штрафів, тут усе дуже просто. Виходячи з Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо не оновлені дані або не пройдено ВЛК, і ТЦК та СП у належній формі склало протокол та винесло постанову, - це підлягає сплаті штрафу", - пояснив Танасійчук.

За словами правника, після сплати штрафу, якщо повторно буде вчинено порушення правил військового обліку чи проходження ВЛК, сума штрафу зростає, і новий штраф може бути накладений знову - що також підлягатиме оплаті

"Тобто сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконати вимоги закону щодо своєчасного надання інформації та проходження військово-лікарської комісії", - резюмував Танасійчук.