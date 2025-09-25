Чоловіків 25-60 років обліковуватимуть автоматично: уряд спростив постановку та зняття з військового обліку
Кабмін за ініціативою Міноборони спростив процедуру постановки й зняття з військового обліку, чоловіків віком 25-60 років обліковуватимуть автоматично
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Зазначено, що громадяни 25-60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично.
Водночас хлопці від 17 років зможуть стати на облік дистанційно через застосунок "Резерв+" – без відвідування ТЦК і проходження ВЛК. Також це можна зробити й особисто, прибувши до районного або міського ТЦК і СП із документами.
"Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку", – додали в Міноборони.
- 22 вересня Міністерство оборони України оголосило про запуск нової цифрової системи обліку для військовослужбовців Сил оборони під назвою "Імпульс".
