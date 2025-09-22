Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Система призначена для оптимізації процесів управління персоналом у Збройних Силах України, забезпечуючи швидкий доступ до актуальної інформації про військовослужбовців, історію призначень, а також здатна формувати звіти та проєкти наказів.

""Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", - пояснив Шмигаль.

Що змінюється з появою "Імпульс":

– отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи; вище керівництво – може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими цифрову систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями вона запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додали в Міноборони.