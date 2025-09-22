Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
Міністерство оборони України оголосило про запуск нової цифрової системи обліку для військовослужбовців Сил оборони під назвою "Імпульс"
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
Система призначена для оптимізації процесів управління персоналом у Збройних Силах України, забезпечуючи швидкий доступ до актуальної інформації про військовослужбовців, історію призначень, а також здатна формувати звіти та проєкти наказів.
""Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", - пояснив Шмигаль.
Що змінюється з появою "Імпульс":
- військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
- вище керівництво – може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.
Першими цифрову систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями вона запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додали в Міноборони.
- У четвер, 18 вересня, Міністерство юстиції України заперечило інформацію, про нібито витік персональних даних українців через тестування системи е-Нотаріат.
