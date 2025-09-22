Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"

Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"

Марія Науменко
22 вересня, 2025 понедiлок
09:52
Технології Армія+

Міністерство оборони України оголосило про запуск нової цифрової системи обліку для військовослужбовців Сил оборони під назвою "Імпульс"

Зміст

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Система призначена для оптимізації процесів управління персоналом у Збройних Силах України, забезпечуючи швидкий доступ до актуальної інформації про військовослужбовців, історію призначень, а також здатна формувати звіти та проєкти наказів.

""Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", - пояснив Шмигаль.

Що змінюється з появою "Імпульс":

  • військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
  • вище керівництво – може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими цифрову систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями вона запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додали в Міноборони.

  • У четвер, 18 вересня, Міністерство юстиції України заперечило інформацію, про нібито витік персональних даних українців через тестування системи е-Нотаріат.

 

Новини
Україна
Росія
Міністерство оборони
Війна з Росією
оборона та безпека
