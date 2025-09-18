Мінʼюст спростував інформацію про нібито витік даних під час тестування системи е-Нотаріат

Про це повідомили у telegram-каналі міністерства.

"Закликаємо громадян та представників медіа бути уважними: інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною", - йдеться у повідомленні.

Мінʼюст підкреслив, що доступ до е-Нотаріату відкритий тільки для авторизованих нотаріусів, які активно працюють із відповідними реєстрами. А також наголосив, що нотаріуси зобов’язані дотримуватись нотаріальної таємниці незалежно від того, працюють вони у робочому чи тестовому середовищі.

Зазначається, що за період з 03.09 по 16.09 близько 2000 нотаріусів уже випробували систему, і було зібрано понад 250 пропозицій, які стали основою для подальших технічних доопрацювань.

"Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено", - додали в міністерстві.