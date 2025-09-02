В Україні розпочнуть тестування системи е-Нотаріат
В Україні 3 вересня розпочнуть тестування електронної системи е-Нотаріат: перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров розповів, що електронний нотаріат - це єдина цифрова платформа для нотаріусів. За його словами, ця система перетворить традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.
"Упровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг. Нотаріальні послуги - одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат - це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ключові принципи е-Нотаріату - прозорість та довіра. Усі нотаріальні реєстри будуть об'єднані в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.
Водночас нотаріуси матимуть усі переваги цифровізації:
- систематизацію рутинних процесів;
- єдине робоче місце;
- миттєвий доступ до даних.
Система забезпечуватиме безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки, швидкий обмін даними між реєстрами і базами, реєстрацію кожної нотаріальної дії, автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.
- Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату.
