В Україні розпочнуть тестування системи е-Нотаріат

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров розповів, що електронний нотаріат - це єдина цифрова платформа для нотаріусів. За його словами, ця система перетворить традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

"Упровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг. Нотаріальні послуги - одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат - це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ключові принципи е-Нотаріату - прозорість та довіра. Усі нотаріальні реєстри будуть об'єднані в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.

Водночас нотаріуси матимуть усі переваги цифровізації:

систематизацію рутинних процесів;

єдине робоче місце;

миттєвий доступ до даних.

Система забезпечуватиме безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки, швидкий обмін даними між реєстрами і базами, реєстрацію кожної нотаріальної дії, автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.