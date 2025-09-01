Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату
Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і президент України Володимир Зеленський.
Федоров підкреслив, що до 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за впровадженням штучного інтелекту в публічний сектор.
"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті", – зазначив міністр.
Наразі користувачі можуть у кілька кліків отримати довідку про доходи, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг. Також асистент консультує щодо вже доступних сервісів ("Як відкрити ФОП?", "Що таке Пакунок малюка?"), а також добирає потрібні рішення під конкретну життєву ситуацію — наприклад, радить програму єВідновлення для тих, чиє житло пошкоджене.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ознайомився з новим інструментом під час зустрічі з командою Дії.
"Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи", – сказав глава держави.
Окрім запуску Дія.АІ, команда презентувала нові рішення: електронний суд, тестування покриття 5G, розширення соціальних і ветеранських послуг, підтримку українських виробників у сфері defense tech, а також збільшення кількості шкіл, що починають навчальний рік із навчальним модулем "Мрія".
Зеленський наголосив, що Україна продовжує масштабувати електронні послуги та робить життя громадян зручнішим, попри всі виклики війни.
- Раніше у Мінцифри анонсували 6 нових сервісів на порталі "Дія", серед них – перший у світі національний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги.
