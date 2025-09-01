Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента

Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента

Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
16:17
Технології

Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату

Зміст

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і президент України Володимир Зеленський.

Федоров підкреслив, що до 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за впровадженням штучного інтелекту в публічний сектор.

"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті", – зазначив міністр.

Наразі користувачі можуть у кілька кліків отримати довідку про доходи, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг. Також асистент консультує щодо вже доступних сервісів ("Як відкрити ФОП?", "Що таке Пакунок малюка?"), а також добирає потрібні рішення під конкретну життєву ситуацію — наприклад, радить програму єВідновлення для тих, чиє житло пошкоджене.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ознайомився з новим інструментом під час зустрічі з командою Дії.

"Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи", – сказав глава держави.

Окрім запуску Дія.АІ, команда презентувала нові рішення: електронний суд, тестування покриття 5G, розширення соціальних і ветеранських послуг, підтримку українських виробників у сфері defense tech, а також збільшення кількості шкіл, що починають навчальний рік із навчальним модулем "Мрія".

Зеленський наголосив, що Україна продовжує масштабувати електронні послуги та робить життя громадян зручнішим, попри всі виклики війни.

  • Раніше у Мінцифри анонсували 6 нових сервісів на порталі "Дія", серед них – перший у світі національний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
Читайте також:
Петер Сіярто
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
Путін в Кремлі
Автор Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:39
Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
14:53
Огляд
Ігор Юхновський
Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського
14:36
Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
13:35
Київ скликав позачергове засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні атаки РФ
13:23
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Літак фон дер Ляєн змушені були приземлити в Болгарії за паперовими картами через ймовірне втручання РФ, - FT
13:06
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 800, понад 2,5 тис. поранених
13:01
Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
13:00
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState
12:58
Маріуполь
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
12:33
Ексклюзив
обстріл, ППО
Після 4 вересня можуть повторитися повітряні масовані удари РФ, - генерал Романенко
12:28
У Коцюбинському на Київщині відкрили освітній хаб у межах співпраці з громадою з Бельгії: охочі зможуть вивчати 2 мови
12:24
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
12:18
В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
12:00
OPINION
Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?
11:57
Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями
11:56
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини
11:54
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Про погоду, про життя, про нас із вами: стартував YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко"
11:41
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства
11:30
Ексклюзив
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Подаруйте дітям себе україномовних, - письменниця Кузнєцова
11:14
Енергетика
Споживання електроенергії зросло через спеку: ситуація в енергосистемі 1 вересня
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
11:03
Юлія Свириденко
Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко
11:00
Інтерв’ю
Євгенія Кузнєцова
Чи потрібно в Україні вивчати російську мову і реформувати кафедри русистики. Розмова з письменницею Євгенією Кузнєцовою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV