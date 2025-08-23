Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков

Таку думку в етері Еспресо висловив старший аналітик центру ініціатив "Повернись живим", експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Насправді глобально ключовий виклик для нас залишається незмінним - створення стратегії, щоб подолати певний хаос, невизначеність. Умовно кажучи, те, що люди не мають такого чіткого орієнтира. Тобто у 2022 році у нас була ціль - зірвати плани противника і зупинити його, завдати йому втрат, здійснювати контратаки, провести контрнаступи, що ми й зробили. У 2023 році наш план був на відвоювання наших територій в рамках наступальних операцій. На жаль, з низки причин цього не сталося. Зараз, якщо запитати, яка в нас ціль, то ми за відсутності інших опцій обрали стратегічну оборонну операцію з метою виснаження противника та недопущення його масштабних просувань, також завдання йому такого рівня втрат, щоб він почав говорити на основі компромісу, а не на основі диктату", - прокоментував аналітик.

За його словами, поки що цього нам не вдалося частково через наші недопрацювання, частково через те, що ми залежимо від наших партнерів, а вони не воліють виходити далі тих рамок, які поставили для себе навесні 2022 року.

"На мою думку, ключове, що можна сказати про наше суспільство, - воно дезорієнтоване, як і будь-яке інше суспільство в такій війні, в таких обставинах. Люди очікують, що щось позитивне станеться, бажано швидко і без жодних зусиль з нашого боку, тому що всім хотілося б якогось швидкого позитивного результату без власної залученості. Але це типово. Така ж ситуація і на міжнародній арені, коли партнери перекладають на нас певні ризики, більшу ціну протидії Росії, а самі обмежують свою участь. Це таке перекладання відповідальності, взаємне тицяння пальцями з багатьох питань, скажімо, ресурсів, політичних цілей, залучення додаткових людей до Сил оборони. Тобто приблизно зараз так можна сказати - дезорієнтація нашого суспільства. А наслідком ми бачимо, що це використовує ворог, просуваючись на лінії фронту, також і дипломатично використовує", - зауважив Бєлєсков.