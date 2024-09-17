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Стратегію демографічного розвитку України мають затвердити до кінця вересня, - заступниця глави мінсоцполітики Марчак

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
18:46
Суспільство

Стратегію демографічного розвитку на період до 2040 року, яка є складовою програми співпраці України та ЄС, мають затвердити до кінця вересня

Зміст

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Вона підкреслила, що наразі стратегію готують до подання на розгляд Кабміну.

"Стратегія демографічного розвитку розробляється до 2040 року... Стратегію справді має бути затверджено до кінця вересня, стратегія є складовою частиною українського плану, тобто нашої програми співпраці з Європейським Союзом", - сказала Марчак.

Перша заступниця глави Мінсоцполітики пояснила, що у документі зазначені фактори народжуваності, передчасної смертності та негативної зовнішньої міграції.

"Це три ключові напрямки, де в Україні є дуже погана статистика, динаміка погіршується, і для нас як для країни критично докласти зусилля для подолання цього", - додала вона.

Як впроваджуватимуть стратегію

За словами Марчак, безпека є важливим фактором для людей, аби повернутися в Україну.

"Але крім цього є інші фактори. Наприклад, коли ми говоримо про безпеку, є досвід Ізраїлю, де дуже жорсткі будівельні норми і кожне житло має бути облаштоване безпечними укриттями. Ми в будь-якому разі маємо розуміти, що в довгостроковій перспективі все наше житло має бути облаштовано укриттями не в 15 хвилинах ходьби", - розповіла вона.

Також заступниця міністра наголосила на питанні економічної самостійності.

"У нас є складна ситуація на ринку праці, де з одного боку в нас є багато людей, які не можуть знайти роботу, й одночасно маємо величезний дефіцит на ринку праці... Цю невідповідність потрібно прибирати шляхом інструментів перенавчання, якісних програм перекваліфікації, аби кожна людина, яка хоче працювати, змогла знайти собі гідну роботу з гідною оплатою праці", - сказала Марчак.

Держслужбовиця підкреслила, що важливими факторами є наявність індивідуального житла та необхідної інфраструктури, зокрема дитячих садків.

Водночас Марчак на запитання, скільки українців можуть повернутися додому з-за кордону, відповіла, що наразі про оцінки говорити зарано.

"Коли ми будемо розуміти строки завершення війни й наскільки в нас будуть безпечні умови і головне, які економічні перспективи ми зможемо кожній родині запропонувати - тоді будь-які оцінки будуть вже релевантні", - додала вона.

  • 17 вересня директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова представила стратегію демографічного розвитку та дала прогноз можливого скорочення населення України, пояснивши, як цього уникнути.
Теги:
Україна
мігранти
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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