Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Депопуляція в Україні практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, - академік Лібанова
Ексклюзив

Депопуляція в Україні практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, - академік Лібанова

Марія Науменко
17 вересня, 2024 вiвторок
17:27
Суспільство Елла Лібанова

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова представила стратегію демографічного розвитку та дала прогноз можливого скорочення населення України, пояснивши, як цього уникнути

Зміст

Про це вона заявила в коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

Лібанова попередила про неминучість депопуляції в Україні, але одночасно представила стратегію демографічного розвитку, яка передбачає комплексне вирішення проблеми.

За її словами, ключовим елементом стратегії, зокрема, є стимулювання народжуваності. 

"Традиційний блок - це створення умов, які б заохочували людей народжувати більше дітей. Йдеться, безперечно, не про час війни, ми маємо на увазі, що такі умови будуть після війни. Я із захватом ставлюсь до тих людей, які зараз наважуються народжувати дітей, але я б ніколи не ризикнула когось вмовляти йти на такий крок", - зазначила вона. 

Також, як стверджує Лібанова, планується запровадження заходів, спрямовані на зменшення передчасної смертності, зокрема, шляхом пропаганди здорового способу життя, профілактичних заходів та покращення доступу до медичної допомоги.

Одним з пунктів стратегії є розвиток міграційної політики.

"Величезний блок, безумовно, стосується міграції, причому ми усвідомлюємо, що навіть, якщо нам якимось чином вдасться повернутися всіх наших зовнішніх мігрантів до України, цього не вистачить. Не вистачить, тому, що потенціал демографічного зростання вичерпаний", - зазначила науковиця. 

За її словами, попри те, що повернення всіх українських мігрантів не вирішить проблему, стратегія передбачає залучення іноземної робочої сили, оскільки після війни очікується "економічний бум".

"Це важливо, тому що ми очікуємо на "економічний бум" після перемоги, і відповідно потрібна буде робоча сила. Будівництво, не тільки економічне, потребує робочої сили, яка наразі у нас в дефіциті. Дефіцит треба долати", - додала Лібанова.

Крім того, важливим блоком є  підвищення якості життя.

"Якщо це буде так, то до України приїдуть не тільки люди, яких традиційно очікують. що їдуть з менш розвинених країн, до більше розвинених, ми розраховуємо, що завдяки винятковим умовам самореалізації сюди поїдуть і люди з європейських країн", - підсумувала вона.

Число українців за кордоном

Стосовно інформації, озвученої радником голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайлом Подоляком щодо 7,2 млн українців, які перебувають за кордоном, Лібанова заявила, що "такої цифри ще не бачила". 

"Є близько 6 млн - цифра, які дає Верховний комісар з питань біженців. Однак щодо цього я маю сумніви, пов'язані з тим, що 1 млн 200 тис. вони дають по Росії. Хто знає, скільки наших людей до Росії? Тим більше, що росіяни цю цифру оприлюднили перший раз в середині 2022 року, потім продублювали без змін в середині 2023 року", - пояснила вона.

 За її словами, згідно з даними Євростату, станом на середину серпня кількість українців, які перебувають за кордоном під дією тимчасового захисту, склала 4,2 млн. 

"Якщо брати дані наших прикордонників, то за весь цей час виїхало на 2 млн більше, ніж виїхало", - зауважила науковиця.

На відповідаючи запитання щодо того, скільки саме людей повертаються, Лібанова також послалась на дані Прикордонної служби України. 

"За липень і серпень трошки більше в'їхало, ніж виїхало. Не набагато, не можу сказати, що на мільйон, - на десятки тисяч, але різниця є", - зазначила вона, додавши, що зазвичай міграція найбільша в останні два літніх місяці, тоді як найменша - у лютому. - Їздять то всі, це ж не тільки їдуть через війну. У відпустку їдуть, у своїх справах,  їдуть по роботі".

Прогноз щодо скорочення чисельності населення України

Лібанова пояснила, що прогноз стосовно скорочення чисельності населення України до 2050 року до 25 мільйонів є лише приблизною оцінкою. За її словами, цей прогноз імовірний лише за певних сценаріїв розвитку.

"Якщо вони будуть абсолютно іншими, то і ситуація буде інша", - пояснила вона.

На питання, чи можливий для України сценарій, подібний до Китаю, де одній пара може лише одну спільну дитину, або навпаки, сценарій, де буде обов'язковим мати хоча б одну дитину, науковиця висловила сподівання, то в нашій країні такого не станеться.

"Сподіваюся, що ніхто не буде лізти нам в ліжко і дивитися, чим ми там займаємося, та наскільки ефективно, - підкреслила вона. - Я думаю, що якісь методи заохочення молоді народжувати більше дітей, безумовно, будуть, але для цього має бути більш розвинена система дитячих дошкільних закладів, післяшкільної освіти. Це має бути система гнучких графіків для того, щоб жінка реально могла поєднувати роботу і зайнятість. Це має бути зміна розподілу обов'язків в межах сім'ї... Ми говоримо, скажімо, не про відповідальне материнство, а про відповідальне батьківство, тому що це стосується обох батьків, а не тільки жінки".

Навіщо владі потрібен доступ до банкових транзакцій українців

Лібанова заявила, що для отримання точних даних про чисельність населення в Україні, влада планує отримати доступ до банківських транзакцій.

За її словами, традиційні методи перепису населення, які використовували у 2014 році, включаючи використання даних про споживання електроенергії, хліба та води, а також супутникових знімків, не дали бажаних результатів.

"Нам було дуже важливо зрозуміти, скільки там залишилося людей. Не йшлося ні про стать, ні про вік, ні про освіту, ні про що, хоча б чисельність", - зауважила вона.

Науковиця також зазначила, що використання даних мобільних операторів, хоч і дало певні результати, але не забезпечило повної картини, особливо в сільській місцевості.

"У селах ситуація інша, - пояснила вона. - Справа не тільки в наявності мобільного телефону, а й в вишках: як вони розташовані, яка дистанція між ними, як вони перекривають один одного".

За словами Лібанової, доступ до банківських транзакцій дозволить компенсувати нестачу інформації та отримати більш точне уявлення про чисельність населення.

"Якби ми змогли поєднати в одну базу даних транзакційну інформацію й інформацію мобільних операторів - ми використовуємо дані трьох основних мобільних операторів, які практично накривають це все поле, - Vodaphone, Київстар та Lifecell, - аналогічно й з банками: нам не треба інформацію від малих банків, лише найбільших - Ощадбанк, ПриватБанк і Монобанк - цього було б достатньо. Ми б змогли компенсувати цим нестачу інформації", - підсумувала.

  • Раніше Лібанова висловила думку, що коли буде знято режим воєнного стану, чоловіки можуть поїхати до своїх жінок за кордон, а не навпаки й возз'єднання родин може відбутися вже не в Україні.
Теги:
Світ
Україна
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
Олаф Шольц та Шавкат Мірзійоєв
Автор Дар'я Куркіна
16 вересня, 2024 понедiлок
Допоможе залучити кваліфіковану робочу силу: Шольц в Узбекистані уклав міграційну угоду
Суджа, РФ, Курська область
Автор Тетяна Нижник
16 вересня, 2024 понедiлок
ЗСУ потрібно вийти з Курської області непереможними і показати слабкість росіян, - військовий експерт Ступак
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 45.8
    Продаж 46.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 вересня
18:10
форма ЗСУ
Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
18:00
OPINION
У час війни за ідентичність економимо на культурі
17:55
Володимир Зеленський
"Зеленський ініціював війну проти російськомовного населення Донбасу": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 17 вересня
17:54
Оновлено
швидка
РФ ударила КАБами по Київському району Харкова: серед постраждалих – четверо рятувальників
17:52
електроенергія
Енергетики не планують вимикати українцям світло 18 вересня
17:48
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Є припущення, що ворог зробив переорієнтацію з крилатих ракет на балістичні, - Defense Express
17:41
Оновлено
Херсон
РФ скинула вибухівку на цивільне авто у Херсоні: поранено чотирьох людей
17:39
ЗСУ
Підрозділи ВМС ЗСУ неподалік Маріуполя ліквідували сховища з боєприпасами росіян
17:35
Сергій Стерненко
Стерненко опублікував нові дані щодо можливої наявності паспорта РФ у Труханова. Мер Одеси відреагував
17:21
Джеймс Кемерон
Зніматиме після "Аватара": Кемерон придбав права на екранізацію книжки про атомний вибух у Хіросімі
17:19
Олександр Камишін
Уряд призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці
17:18
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала балістикою підприємство у Сумах: є постраждалий
17:08
Аркадій Карцан
Помер боксер збірної України Карцан
16:56
Олаф Шольц
Слід "вивчати можливості початку мирного розвитку" війни в Україні, - Шольц
16:52
На фото: фільм "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT)
Вийшов новий трейлер історичної драми "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР
16:49
Михайло Подоляк
В ОП розповіли, на які умови задля припинення війни Україна ніколи не погодиться
16:44
Павел Коваль, польський депутат
Гарріс перегородила дорогу Трампу, а він гине від своєї ж зброї, - польський депутат Павел Коваль
16:32
Даяна Ястремська
Тенісистка Ястремська зганьбилась через тренування з 15-річним росіянином
16:29
тюрма
В Україні на 15 років засудили киянина, який шпигував на оборонному заводі для РФ
16:20
"Конотопська відьма" за місяць кінопрокату зібрала $1 млн
16:18
Міністерство оборони
Міноборони розробило нову модель оборонного менеджменту на основі передових практик НАТО
16:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:09
Оновлено
Курська область
В ООН відреагували на заклик МЗС України долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині
16:07
Ігор Вернер
Перепис населення можна буде провести лише після скасування воєнного стану, - Держслужба статистики
16:07
OPINION
Замах на Трампа може бути сценарієм російських спецслужб
16:06
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"
16:02
На фото: Гарві Вайнштейн
У Великій Британії зняли два звинувачення з Гарві Вайнштейна, жінки висловили розчарування
15:26
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії да Сілва заявив, що для держави важливо залишатися осторонь війни РФ проти України
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
15:10
Верховна Рада
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про публічні закупівлі
15:07
Ексклюзив
Бердянськ
Марка від Укрпошти, майстеркласи та вікторини: у Києві, Львові й Запоріжжі відзначили день міста Бердянська
14:30
Осінь, дощ
В Україні очікується зниження температури: прогноз від Наталки Діденко на 18 вересня
14:20
на фото Верховна Рада України
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків
14:14
Еммануель Макрон
У Франції запустили процедуру імпічменту президента Макрона
14:07
OPINION
Кремль ліпить з України "головну терористку" світу
13:55
Армія РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син
13:45
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Якщо Україна впаде, наступною буде Молдова": Бербок попередила про наміри Путіна
13:39
OPINION
Андрюс Кубілюс став Комісаром ЄС з питань оборони та космосу
13:32
Верховна Рада
Модульні лікарні та лікування раку: Рада ратифікувала два договори між Україною та Францією
13:19
Шортліст Букерівської премії
Букерівська премія - 2024 оголосила короткий список: уперше у ньому 5 жінок і 1 чоловік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV