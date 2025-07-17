Створюють умови тиску на журналістів: нардеп Юрчишин щодо законопроєкту про заборону ототожнення адвоката з клієнтом

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин, голова Комітету ВР з питань свободи слова.



"Щодо законопроєкту №12320, то тут максимально цинічна історія. Тому що береться загальноєвропейський демократичний принцип про неможливість ототожнення адвоката з клієнтом, тобто, умовно кажучи, покладання на адвоката відповідальності за дії клієнта. Загалом в Європі не заведено вважати адвоката співучасником злочину, який вчиняє його клієнт, до того моменту, звісно, поки відсутні конкретні докази, що адвокат сприяв чи брав участь у злочинній діяльності. А у законопроєкті наших нормотворців, колег з правоохоронного комітету ВР, міститься дуже широке формулювання, коли ототожненням вважається будь-яка інформація, що поєднує адвоката та клієнта", - прокоментував нардеп.

За його словами, логіка цього проєкту закону переключити увагу журналістів з інформування на постійне самоцензурування: "А чи я можу так згадати? А чи не почнеться судовий процес?".

"Цей законопроєкт, при всьому позитивному його позиціюванні на європейську практику неототожнення, де-факто створює умови тиску на журналістів. Це не прийнятно. Даний проєкт закону проходив у комітеті з питань правової політики. На жаль, ми маємо наступ на свободу слова з ініціативи цього комітету. Ми з колегами вже подали блокуючу постанову, яка вже зареєстрована", - зауважив Юрчишин.