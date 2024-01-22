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Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня

22 січня, 2024 понедiлок
22:16
Суспільство Суд обирає запобіжний захід Роману Гринкевичу

У понеділок, 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід сину бізнесмена Ігоря Гринкевича - Роману Гринкевичу. Його відправили під варту на 2 місяці із можливістю застави у 500 млн грн

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора. 

Генпрокуратура просила суд заарештувати Романа Гринкевича із можливістю вийти під заставу в 500 млн грн. 

Затриманий син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича є фігурантом справи про постачання для ЗСУ неякісного одягу на 1 млрд грн.

Суд вирішив взяти Романа Гринкевича під варту із можливістю застави у 500 млн грн. 

Суд обирає запобіжний захід Роману Гринкевичу

Фото: Дмитро Дідора

 

Суд обирає запобіжний захід Роману Гринкевичу

Фото: Дмитро Дідора

 

Суд обирає запобіжний захід Роману Гринкевичу

Фото: Дмитро Дідора

 

Що відомо про справу бізнесмена Гринкевича 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють в махінаціях з закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

Нещодавно у сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал. 

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно і рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів та їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень

ДБР оголосило у розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід.

22 січня Державне бюро розслідувань затримало в Одесі Романа Гринкевича - одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Кримінал
корупція в Україні
печерський суд
ЗСУ
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