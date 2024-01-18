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Суд обирає запобіжні заходи керівникам компаній, повʼязаних з львівським бізнесменом Гринкевичем

18 січня, 2024 четвер
19:12
Кримінал Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем

Печерський районний суд міста Києва 18 січня обирає запобіжні заходи трьом керівникам компаній, які пов’язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем

Про це повідомляє кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

У Печерському районному суді відбувається обрання запобіжного заходу трьом керівникам компаній, які, за версією слідства, причетні до оборудок Міноборони.

Засідання розпочалось зі значною затримкою. Згодом, на прохання сторони захисту та обвинуваченого, засідання закрили. 

Прокурор Олександр Левчук пояснив, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича сьогодні на лаві підсудних немає. А його сина правоохоронці не затримували.

"Відносно Гринкевичів сьогодні запобіжний захід розглядатися не буде. У даному кримінальному провадженні є три затриманих, відносно яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу. Тому тільки відносно них сьогодні буде розглядатися слідчим суддею можливість обрання запобіжного заходу. Гринкевичів у даному списку немає", - пояснив Левчук

Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем

Фото: Дмитро Дідора

Тим часом радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила у етері національного телемарафону, що близького родича львівського бізнесмена оголошено в розшук. Мова йде про сина Романа Гринкевича. 

"Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", – сказала Сапьян. 

Що відомо про справу Гринкевича 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар у $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють у махінаціях із закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

Нещодавно в сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал. 

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно й рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів і їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич і його спільники обвинувачуються в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводилися на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувалися на рахунки турецьких виробників одягу в Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Ідеться про самого Гринкевича, його сина та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Після чого художниця Соня Морозюк, яка була заручена з сином фігуранта масштабного корупційного скандалу, Романом Гринкевичем, сказала, що не виходитиме заміж за нього.

18 січня радниця з комунікацій ДБР Сап'ян заявила, що Гринкевич може отримати понад 10 років за оборудки з Міноборони.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

скандал
Міністерство оборони
корупція в Україні
печерський суд
ДБР
новини Львова
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