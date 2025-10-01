Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння статусу "місто-герой" низці українських громад у день захисників і захисниць, на Покрову
Про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.
"Правильно саме сьогодні, на Покрову, так само відзначити наші громади в Україні, які беруть на себе більше в захисті, у стійкості. Я підписав указ, що ми будемо відзначати міста-герої-міста-героїв. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - зазначив Володимир Зеленський.
До переліку увійшли: Павлоград, Нікополь і Марганець на Дніпропетровщині; міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ; Гуляйполе, Оріхів на Запоріжжі; Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини; Суми, Тростянець на Сумщині; Куп’янськ на Харківщині. Старокостянтинів Хмельницької області.
Президент України додав: "пишаюся вами! Честь представляти такий народ і такі хоробрі міста".
- 29 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявив про намір посилити виробництво українських дронів і ракет.
- Біла Церква
