Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявив про намір посилити виробництво українських дронів і ракет
Про це Зеленський написав у телеграм.
За його словами, ЗСУ демонструють успіхи у застосуванні далекобійних засобів.
"Є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — наголосив президент.
Зеленський також оголосив про підготовку так званої Технологічної Ставки, яка буде зосереджена на розвитку "української далекобійності" — зокрема, систем безпілотників і ракетного озброєння. Він повідомив, що після спілкування з виробниками доручив Міноборони та військовому командуванню сформувати конкретні кроки щодо розширення виробництва.
Олександр Сирський доповів про ситуацію на передовій, зокрема в районах Покровська, Добропілля та Купʼянська. За даними, оприлюдненими Володимиром Зеленським, загальні втрати російських сил за останній період сягнули 3185 осіб, з яких близько 1800 — безповоротні. Українські сили звільнили понад 174 кв. км територій та зачистили ще понад 194 кв. км.
Президент України подякував військовим за результативність та наголосив на продовженні контрнаступальних дій.
- 3 серпня Олександр Сирський розповів, що на Покровському напрямку створили та застосовують протидиверсійні резерви.
- 26 вересня Олександр Сирський повідомив, що для рішучого наступу на Дніпровщину у росіян не вистачає сил і засобів.
