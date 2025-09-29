Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ

Про це Зеленський написав у телеграм.

За його словами, ЗСУ демонструють успіхи у застосуванні далекобійних засобів.

"Є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — наголосив президент.

Зеленський також оголосив про підготовку так званої Технологічної Ставки, яка буде зосереджена на розвитку "української далекобійності" — зокрема, систем безпілотників і ракетного озброєння. Він повідомив, що після спілкування з виробниками доручив Міноборони та військовому командуванню сформувати конкретні кроки щодо розширення виробництва.

Олександр Сирський доповів про ситуацію на передовій, зокрема в районах Покровська, Добропілля та Купʼянська. За даними, оприлюдненими Володимиром Зеленським, загальні втрати російських сил за останній період сягнули 3185 осіб, з яких близько 1800 — безповоротні. Українські сили звільнили понад 174 кв. км територій та зачистили ще понад 194 кв. км.

Президент України подякував військовим за результативність та наголосив на продовженні контрнаступальних дій.