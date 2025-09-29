Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ

Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ

Адріана Муллаянова
29 вересня, 2025 понедiлок
15:37
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявив про намір посилити виробництво українських дронів і ракет

Зміст

Про це Зеленський написав у телеграм.

За його словами, ЗСУ демонструють успіхи у застосуванні далекобійних засобів. 

"Є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — наголосив президент.

Зеленський також оголосив про підготовку так званої Технологічної Ставки, яка буде зосереджена на розвитку "української далекобійності" — зокрема, систем безпілотників і ракетного озброєння. Він повідомив, що після спілкування з виробниками доручив Міноборони та військовому командуванню сформувати конкретні кроки щодо розширення виробництва.

Олександр Сирський доповів про ситуацію на передовій, зокрема в районах Покровська, Добропілля та Купʼянська. За даними, оприлюдненими Володимиром Зеленським, загальні втрати російських сил за останній період сягнули 3185 осіб, з яких близько 1800 — безповоротні. Українські сили звільнили понад 174 кв. км територій та зачистили ще понад 194 кв. км.

Президент України подякував військовим за результативність та наголосив на продовженні контрнаступальних дій.

 

Новини
Україна
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Добропілля
Військові новини
Куп'янськ
Олександр Сирський
Покровськ
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
29 вересня, 2025 понедiлок
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
На фото: Вова зі Львова
28 вересня, 2025 неділя
28 вересня, 2025 неділя
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
крилата ракета "Фламінго"
27 вересня, 2025 субота
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
