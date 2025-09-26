Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Новопавлівському напрямку динамічна, а мета росіян - лише декларувати там свою присутність
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на Добропільському напрямку.
"Дніпровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей: Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна - декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті", - розповів Сирський.
Він уточнив, що ситуація там динамічна.
"Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів", - наголосив головнокомандувач.
Він пояснив, що росіяни перекидали з Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область.
"Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", - додав Сирський.
- Протягом доби 25 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 200 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 67 штурмових дій агресора.
- На Донеччині тривають запеклі бої за села Ялта та Запоріжжя. Російські війська активно застосовують тактику малих піхотних груп, намагаючись прорвати українську оборону.
