З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі поінформували, що станом на 16:00 від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти - Заріччя, Бучки, Зоря, Блешня Чернігівської області; Старикове, Нововасилівка, Кружок, Малушине Сумської області.

Противник завдав шість авіаударів, скинув 15 КАБів, здійснив 110 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація за основними напрямками

П’ять атак ворога українські захисники відбили на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставок. Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися у бік Дронівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Ступочок та Олександро-Шультиного, один бій досі триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник вісім разів намагався йти вперед у районах Плещіївки, Клебан-Бику, Яблунівки та Полтавки, три бої досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 28 атак.

На Новопавлівському напрямку противник 13 разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку захисники відбили три атаки противника в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожа авіація завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій агресор не проводив.